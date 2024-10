Nafta maailmaturu hind langes järsult

Iisrael andis eelmise nädala lõpus Iraanile vastulöögi, olukord Lähis-Idas on leevenenud ja esmaspäeval langes nafta maailmaturu hind järsult.

Nafta hind langes esmaspäevase kauplemise käigus ligi kuus protsenti. Esmaspäeva õhtul oli rahvusvahelise energia võrdlusaluse Brenti toornafta hind 71,47 dollarit barreli kohta. USA-s kaubeldava toornafta WTI hind on 67,31 dollarit barreli kohta.

Must kuld odavneb, kuna viimased Lähis-Ida sündmused mõjutavad globaalset naftaturgu. Iisrael andis hiljuti eduka vastulöögi, kuid ei rünnanud Iraani naftarajatisi. Iraani juht ajatolla Ali Khamenei ei lubanud samuti kohest vastulööki anda.

Naftahindade dünaamika viitab, et investorite mure konflikti edasise eskaleerumise pärast väheneb ja see kajastub nüüd ka naftaturul. Mõned analüütikud eeldavad, et nafta hind võib Lähis-Ida pingete leevenemise tõttu langeda viimaste aastate madalaimale tasemele.

Finantsfirma SPI Asset Management analüütik Stephen Innes ütles, et Brenti hind võib kukkuda kuni 60 dollarini barreli kohta. Viimati oli Brenti hind 60 dollari juures 2021. aasta veebruaris, vahendas The Telegraph.