"Välisilm": Gruusia võimupartei sõjahoiatus langes viljakale pinnasele

Gruusia parlamendivalimistel end võitjaks kuulutanud võimupartei Gruusia Unistus rõhus kampaanias hoiatusele, et opositsiooniparteide võidu korral ootab Gruusiat sõda Venemaaga. Viimase 35 aasta jooksul kolm korda sõdinud riigis langes see sõnum viljakale pinnasele.

Purustatud Ukraina linnad, koolimajad ja staadionid, kontrastiks päikeselised vaated Gruusia kenamatest hoonetest. Valik sõja ja rahu vahel. Võimupartei Gruusia Unistuse valimiskampaania rõhus inimloomuse põlisele kartusele – hirmule surma saada. Ja ka grusiinidele pole see hirm võõras.

"Paljudel Gruusia inimestel on sõjatrauma. Kolm kodusõda üheksakümnendatel – üks siin, Tbilisis, sõda Abhaasias, sõda Lõuna-Osseetias. Sellele lisaks Venemaa sissetung 2008. aastal. Paljud inimesed süüdistavad eelmist valitsust pingete eskaleerimises Venemaaga. Sellepärast langevad mõned neist sõnumitest sõjast või rahust viljakale pinnasele," lausus Open Caucasus Media tegevjuht Dominik Cagara.

Võimupartei rääkis oma valijatele, et Gruusiat proovib õnnetusse kiskuda niinimetatud globaalne sõjapartei. Selle ilmestamiseks võeti appi ka europarlamendi liikmete üleskutse Venemaale sanktsioone kehtestada.

"See oleks endaga kaasa toonud väga suure riski, mitte ilmtingimata sõjaks, aga väga suure riski sõjaliseks vastasseisuks Venemaaga," ütles Gruusia Unistuse parlamendiliige Levan Makhashvili.

Gruusia Unistuse sõnumitest kõlab välja, et Venemaad ei maksa ärritada.

"Kui räägime sõjalise vastasseisu riskist Venemaaga, ei räägi me teooriast või millestki mõnes õpikus. See on asi, mis päriselt selle maaga kolm korda juhtus," ütles Makhashvili.

"Me ei saa loobuda oma väljavaadetest Venemaa-hirmu tõttu. Me peame hakkama oma elu juhtima. Kui Gruusia Unistus püsib võimul ja Gruusia jääb isolatsiooni, siis see on Venemaa jaoks parim viis riik üle võtta," leidis Ühendatud Rahvusliku Liikumise välissekretär Zurab Tchiaberashvili.

Samasugused kaalutlused olid inimestel laupäeval valimiskastide juures.

"Kui opositsioon võidab, siis tuleb sõda. Ma nõustun kõigega, mis valitsus räägib," ütles Natia.

"Ei usu. Vastupidi. Kui Gruusia Unistus võidab, siis võib sõda tulla. Sellisel juhul on meil rahutused. Sõda siis võib-olla ei tule, aga suure tõenäosusega meeleavaldused," lausus Nana.

Omaette küsimus on, kas Gruusia Unistus ja selle juht Brizdina Ivanishvili oma hirmujuttu ise usuvad? Võimalik, et usuvadki.

"Ma usun, et Gruusia võimuladvikus on veendumus, et Venemaa on võitja pool. Ja et kui Venemaa on võitja pool Ukrainas, võib ta olla võitja ka Gruusias, kui vaja," lausus Cagara.

Gruusia Unistus ütleb, et Vene väed võivad edasi tulla sealt, kus nad kunagi pidama jäid. Aga paljud usuvad, et Venemaa on juba praegu Gruusias.

"Algusest peale oli Ivanishvili eesmärk viia Gruusia Venemaale lähemale ja lõigata läbi sidemed meie partneritega Euroopas ja Ühendriikides," lausus Tchiaberashvili.

Lisaks sõnumile, et Venemaad tuleb karta, on Gruusia Unistusel teinegi sõnum. Partei ütleb, et viiendikku Gruusia territooriumist okupeeriva Venemaaga läbisaamine on kasulik. Näiteks 75 protsenti Gruusia veiniekspordist läheb Venemaale.

"Pandeemia ajal oli meil kuueprotsendiline majanduslangus. Kui me peaksime Venemaale sanktsioonid kehtestama, tähendaks see meie SKP 18-protsendist langust. See oleks garanteeritud tee majanduskollapsini," ütles Makhashvili.

Gruusia Unistuse asutaja Brizdina Ivanišvili isiklikud majandushuvid on Venemaaga palju enam seotud kui Gruusia riigi omad.

"Võimu kogumine autoritaarsema süsteemi kätte muudab lihtsamaks äriajamise ja rikkaks saamise riikides, nagu Valgevene, Aserbaidžaan, Venemaa ja nii edasi," lausus Cagara.

Olgu Ivanishvili motiivid hirm, omakasu või midagi muud, Gruusia keskvalimiskomisjoni teatel saavutas ta valimisvõidu. Opositsioon teatas, et valimised on varastatud.

"Nende valimistulemuste tunnustamine võrduks Venemaa poolt Gruusia ülevõtmise legitimiseerimisega," lausus Gruusia president Salome Zourabishvili.

"Venemaa ei ole teinud saladust sellest, et see regioon kuulub nende mõjusfääri, nende vaates. Kõige selgem tõestus sellest oli 2008. aasta sõda," lausus Eesti suursaadik Tbilisis Marge Mardisalu-Kahar.

Ühe olulise punktivõidu on Venemaa juba saanud. Et mitte Gruusia Unistuse sõjajuttudele hoogu anda, ei maininud opositsioon oma kampaaniates riigi NATO-püüdlusi.