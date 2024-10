Rail Balticu ühendus Läti ja Eesti vahel ei pruugi valmida enne 2030. aastat

Läti transpordiministeerium saatis kooskõlastusringule plaani, milles nimetab Rail Balticu arenduse esimese etapina ühenduse loomise Eestiga.

Kuigi ministeerium seab prioriteediks ühenduse Eestiga, ei ole praegu garantiid, et Eestisse suunduvaid rööpaid on võimalik rajada, tunnistas Läti transpordiminister Kaspars Briškens.

Briškensi sõnul peavad nii Eesti kui Läti pingutama, et Rail Balticu projekt saaks järgmise EL-i seitsmeaastase rahastamiskava raames võimalikult suure rahastuse, mis omakorda määrab raudtee rajamise kiiruse.

Briškens rõhutas, et ühenduse loomine on mõlema riigi jaoks prioriteet.

Küsimusele, kui tõenäoline on, et plaan ei realiseeru, vastas Briškens: "peaksime ilmselt oma diplomaatidelt või rahandusministeeriumilt küsima, millised on meie ootused nendele Euroopa Liidu eelarveläbirääkimistele".

Samuti on Läti juunist saati otsinud viisi, kuidas muuta Riia Euroopa rööpmelaiusel läbitavaks, kuid pole seni lahendust leidnud.