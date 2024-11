ERR Riias: Läti valitsuses pole Rail Balticu arendamises jätkuvalt üksmeelt

Läti transpordiministeerium on koostanud Rail Balticu projektiga jätkamise plaani, mis sisaldab suurt kokkuhoidu. Kuid sellekski pole veel raha. Endiselt pole selgust, kas ettepanek suunata raudtee-ehitusse teiste Lätile eraldatud ja seni kasutamata Euroopa Liidu fondide raha on õiguslikult korrektne.

Peaminister Evika Silina leiab, et igal juhul peaks Läti riik võtma Rail Balticu edasi ehitamiseks laenu. Silina mõte on, et seda võiks teha Balti riigid koos. Kuid siin on küsimus Läti enda laenuvõimes, sest riigivõlg on niigi suur, ja vaja oleks päris suurt summat ehk miljardit eurot.

Koalitsioonis on eriarvamusi ka Riia-ühenduse asjus – kui kiiresti ja kuidas seda teha. Läti poliitikuid pole suutnud rahustada ka Euroopa Komisjoni koordinaator Catherine Trautmann, kes Riias olles kinnitas, et kõik Baltimaade pealinnad on projekti osa.

"Peame Rail Balticu projekti jaoks otsima rahastusallikaid ka kaitseinvesteeringute fondidest. Majandusministeerium hindab praegu Rail Balticu tasuvust ja äriplaani põhimõtteid. Tähtis on kaasata ka kliima- ja energiaministeerium, sest räägime ju praegu kliimaneutraalsetest rongidest, nii et võiksime kasutada ka n-ö kliimaraha," rääkis Silina.

Üks koalitsiooni osapool – Roheliste ja Talurahva Liit – kinnitab endiselt, et ei nõustu ühegi täiendava rahaeraldusega Läti eelarvest enne, kui projekti rahastusallikad ja sisu on selged. Kuigi mõnigi arvab, et tegu võib olla venitamisega, mille tagant paistavad endise oligarhi Aivars Lembergsi kõrvad, pole selle kohta mingeid tõendeid.

"Soovime näha kindlat trassiplaani ja allikaid, kust selle ehitust rahastatakse. Nii et vaja on selget ülevaadet kogu projekti kohta. Alles pärast seda oleme valmis rääkima täiendava raha kaasamisest. Praegu me eelarves midagi täiendavat peale projekti omaosaluse ei toeta," ütles Läti majandusminister Viktors Valainis.

Transpordiministeerium on sattunud erakordselt suure surve alla – Eesti utsitab tagant ja parlamendi raport tegi projekti senise juhtimise maatasa. Nüüd loodetakse, et Rail Balticu tuleviku teema jõuab Läti valitsusse paari nädala jooksul. See pole aga kaugeltki esimene tähtaeg.