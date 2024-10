Svet: Läti probleem Rail Balticuga on Riia kesklinna haru ehitamine

Läti transpordiministeerium avaldas raporti, mille järgi ei pruugi riik Rail Balticu ühendust Eestiga ehitada enne 2030. aastat, vahendas Läti Raadio.

Riias asuva koordinaatorfirma RB Rail juht Marko Kivila ütles "Aktuaalsele kaamerale", et seda Läti transpordiministri ettepanekut arutab Läti valitsus järgmisel nädalal. Kivila sõnul on dokumendis öeldud, et vastavalt Euroopa Komisjoni ees võetud kohustusele ehitatakse põhitrass Eestist Poola piirini 2030. aastaks valmis. Kuid ehitus käib paratamatult etapiviisi.

"Ehituse mõttes on kindlasti etapid ja ka rahastuse mõttes. Täna on olemas rahastus ehituslõigu jaoks, mis asub Riiast lõunapoole, Leedu poole. Seega selle osaga hakatakse esimesena pihta. Samuti on tõsi see, et projektid valmivad põhjapoolse osa jaoks 2025. aasta lõpuks," selgitas Kivila.

Rail Baltic Estonia kinnitas "Aktuaalsele kaamerale", et Eesti trassiosa ehitatakse kuni Pärnuni valmis enne lõpptähtaega. Taristuminister Valdimir Svet ütles, et Rail Baltic ehitatakse kolmes riigis valmis, kuid Euroopa Komisjon annab raha vaid põhitrassi ehituseks, mis läheb Riia kesklinnast mööda. Läti investeerib aga Rail Balticu raha Riia terminali ja lennujaama ehitusse.

"Meie Läti kolleegide üks väga suur probleem ja väga suur väljakutse seisneb selles, et mõni aeg tagasi, umbes aasta tagasi, neil oli tekkinud suur soov ehitada täiendav haru sellelt põhitrassilt Riia kesklinna, ehitada sinna ka mastaapne jaamahoone," ütles Svet.

Praegune Euroopa Liidu eelarveperiood lõpeb 2027. aastal. 2028. aastal käivad aga vähemalt Eestis kõige aktiivsemad trassi ehitustööd. Kuna Euroopa Liit rahastab projekti 85 protsendi ulatuses, soovib Eesti, et ka järgmisel rahastusperioodil oleks Rail Baltic prioriteetide hulgas.

"Meie pühendumus sellele eesmärgile on ka põhiline argument nii Euroopa Komisjonile kui ka meie kolleegidele Lätis, miks pingutada selle nimel, et ka nende raudtee valmis saab," rääkis Svet.

Käesoleva nädala lõpus kohtuvad Eesti ja Läti peaminister, kes arutavad muu hulgas Rail Balticu rajamist.