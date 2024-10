WSJ: konflikt Lähis-Idas kulutab USA õhutõrjerakettide varusid

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et USA armee jätkab Lähis-Idas rakettide ja droonide allalaskmist ning Pentagonil võivad teatud tüüpi õhutõrjeraketid otsa saada. Mõned Ameerika Ühendriikide kaitsevaldkonna eksperdid muretsevad seetõttu USA sõjalise valmisoleku pärast.

Iraan ja selle rahastatud islamirühmitused jätkavad Iisraeli ründamist, õhutõrjeraketid on süveneva Lähis-Ida kriisi taustal üha kõrgemas hinnas ja nende nappusest on saamas tõsine probleem, vahendas The Wall Street Journal.

USA kasutab Iisraeli territooriumi kaitsmiseks erinevat tüüpi õhutõrjerakette, näiteks mereväe sõjalaevad on varustatud moodsa Aegise raketisüsteemiga.

See süsteem hävitab keskmaarakette nende lennufaasis, kasutades raketti Standard Missile-3 (SM-3), samuti kasutatakse raketti Standard Missile-2 (SM-2). Alates Hamasi 2023. aasta oktoobri rünnakust on USA välja tulistanud ligi 100 sellist tüüpi raketti.

USA kaitseministeerium teatas, et ei ütle, millises seisus on praegu Standard Missile tüüpi rakettide varud, kuna tegemist on salastatud teabega.

"Viimase aasta jooksul on kaitseministeerium tugevdanud meie positsiooni piirkonnas, et kaitsta USA vägesid ja toetada Iisraeli kaitset, võttes samal ajal alati arvesse USA valmisolekut ja varusid," ütles Pentagoni pressiesindaja Sabrina Singh.

Analüütikud muretsevad nüüd samas, et USA võib oma varud ära kulutada, enne kui suudab need asendada.

"USA ei ole välja arendanud kaitsetööstuslikku baasi, mis oleks mõeldud ulatuslikuks kurnamissõjaks nii Euroopas kui ka Lähis-Idas. Ja mõlemad sõjad on pikad konfliktid, mis ei kuulunud USA kaitseplaneerimise juurde," ütles mõttekoja Stimson Center teadur ja asejuht Elias Yousif.

USA sõjajõudude eruadmiral Mark Montgomery aga hoiatas, et õhutõrjerakettide ulatuslik kasutamine Lähis-Idas seab ohtu ka Pentagoni võimekuse võidelda Vaikse ookeani piirkonnas.

Tootmise suurendamine on aga osutunud keeruliseks ülesandeks, see nõuab sageli uute tootmisliinide avamist, tehaste laiendamist, lisatööliste palkamist, mahukate investeeringute tegemist. Üks rakett võib maksta mitu miljonit dollarit, samas Iraanis toodetud relvad on küll palju kehvemad, aga ka palju odavamad.

USA mereväe kõrge ametnik Carlos Del Toro on juba maikuust avaldanud kaitsetööstusele survet, et firmad suurendaksid rakettide tootmist. Ta ka tunnistas, et tootmise suurendamisel esineb raskusi.

"Mida keerukam on rakett, seda raskem on neid toota," ütles Del Toro.