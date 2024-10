Keldo: majandusest nukra pildi maalinud uuring valmis enne häid otsuseid

Kolmanda kvartali konjunktuuriuuringu tulemused ei olnud väga rõõmustavad, sest nende kohaselt on kasvanud nii tarbijate kui ka ettevõtjate ebakindlus ja hinnatõusud pigem jätkuvad. Erkki Keldo ütles ERR-ile, et niisugused tulemused olid ootuspärased.

"Kui me vaatame seda põhiaega, millal ka konjunktuurianalüüs toimus – räägime septembri esimesest poolest, ühiskonnas tol hetkel käis arutelu, milline saab olema riigi tuleviku rahanduspoliitika, milline saab olema majanduspoliitika – ma julgeks öelda, et pärast neid uuringuid on ju olnud ka positiivsed häid sõnumeid," lausus ta.

Keldo tõi näiteks, et valitsus on kokku leppinud, milline on julgeolekumaksu pakett, peaminister on kinnitanud, et järgnevad kaks ja pool aastat on ettevõtjatele ja teistele inimestele maksurahu ning nad saavad oma investeeringuotsuseid teha.

"Teine oluline asi, mis sealt uuringust välja tuli, oli ekspordi vähene nõudlus. Me teame, milline on kahjuks olukord meie põhiekspordipartnerite Soome, Rootsi, Saksamaa turgudel. Küll aga oleme kokku leppinud, et üle nädala meil on ka valitsuses majanduskabinet, kus täpselt neid teemasid arutame – kuidas toetada meie ettevõtteid eksporditurul, samamoodi, kuidas siia meelitada rohkem investeeringuid," loetles minister.

Keldo lisas, et kui konjunktuuriinstituudi analüüsi vaadata, siis pärast seda on valitsus teinud otsuse, et tuleb suurinvesteeringute pakett, suurendatud on kaitsefondi mahtu ja vaadatud otsa eksporditegevustele.

"Ehk siis mitmed asjad, mis tegelikult seal ka murekohtadena on välja toodud, tänane valitsus ka kindlasti prioriteetidena ette võtab," kinnitas ta.

Asjaolu, et usaldus valitsuse vastu on väga madal, põhjendas Keldo sellega, et olukord Euroopas on keeruline. Inimesed on tuleviku pärast mures, Euroopas käib täiemahuline sõda, olnud on energiakriis, Covid ja intresside väga kiire kasv.

"Kui me kõik selle kokku võtame, on see täiesti arusaadav, et inimesed on ebakindlad. Kui leida alati ka positiivset poolt, siis viimase aasta jooksul me näeme, et inflatsioon on tegelikult tardunud, me räägime kaheprotsendilisest inflatsioonist aasta lõikes. Reaalpalk on tänu sellele kasvanud ehk inimeste sissetulekud on suurenenud," lausus Keldo.

Ka langema hakanud euribor jätab tema sõnul Eesti inimestele rohkem raha kätte ning ettevõtjad saavad hakata mõtlema uute investeeringute peale.

"Tegelikult, mis tuli ka konjunktuuriinstituudi uuringust välja, järgneva kuue kuni 12 kuu jooksul ollakse pigem optimistlikud ja nähakse, et tulevikus läheb paremaks," tõdes majandus- ja tööstusminister.

Selle kohta, miks ei teinud MKM selle uuringu tulemusi avalikuks juba oktoobri alguses, nagu see on varem tavaks olnud, ütles Keldo, et kuna uuring on sõltumatu asutuse, Eesti konjunktuuriinstituudi oma, on ka avaldamisõigus neil, nagu ka õigus otsustada, millal seda teha.

Keldo sõnul on ka varem uuringutulemusi eri moel avaldatud – mõnikord on tehtud pressiteade, mõnikord MKM-i ja instituudi ühine pressikonverents ning otsus on sõltunud sellest, kui palju on uuringust tulnud uut informatsiooni ja muutusi.

"Ministeeriumi taga ei ole midagi seisnud ja ministeerium omapoolse pressiteate avaldab ka lähipäevil," kinnitas ta.

Siiski möönis Keldo, et tavaliselt on uuringutulemused avadatud oktoobri jooksul, kuid praegu on MKM-il tema sõnul seoses majanduskabineti käivitumisega olnud valitsuses üleval väga suured diskussiooniteemad ja uuringuga ei ole jõutud kooskõlastatult tegelda.