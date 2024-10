Stubb sõitis Hiinasse ja arutas Xi-ga Vene sõjalist tegevust Ukrainas

Stubb rõhutas kohtumistel peaminister Li Qiangiga, et Venemaa algatatud sõda Ukrainas ei jäta mõjutamata ka Hiina suhteid Euroopa Liiduga. Tema sõnul on aga Soome ja Hiina kahepoolsed suhted head, võimalik on asju arutada.

Hiina riigitelevisiooni teatel kuulutas Hiina välja ühepoolse viisavabaduse Soomega, mis tähendab, et soomlased saavad 15 päevaks Hiinasse sõita ilma viisanõudeta. Samasugune leping on Hiinal 18 Euroopa Liidu riigiga.

Kohtumine Hiina juhi Xi Jinpingiga kestis kolm tundi. Stubb ütles, et tõstis esile viis punkti.

Esiteks, et Venemaa agressioonisõda Ukrainas on otsene julgeolekuoht ka Soomele ja mistahes tugi Venemaa sõjale, eriti niinimetatud kahetise otstarbega kaupade tarnimine, mõjutab Soome julgeolekuolukorda.

Teiseks selgitas Stubb, et NATO laienemine on Venemaa agressiivsuse tagajärg, mitte nii nagu Venemaa väidab, et alliansi laienemisplaanid olid Ukrainale kallaletungimise põhjus.

Kolmandaks rõhutas Stubb Hiina juhile, et mida rohkem Hiina toetab Venemaad, seda keerulisemad on suhted Euroopa Liiduga. Neljas oluline asi oli see, et Ukraina rahu asjus ei saa kokku leppida ilma Ukrainata. Ja viiendaks tõi ta välja, et Putinit ei saa usaldada, eriti mis puudutab tuumarelva.

Soome ajakirjanikud küsisid pressikonverentsil, kas juttu tuli ka Stubbi hiljutisest avaldusest, et üks Hiina presidendi telefonikõne Putinile võiks sõja Ukrainas lõpetada. Stubb ütles, et Xi Jinping võttis selle ise jutuks, öeldes, et nii võib olla, aga päris niisama lihtsalt see siiski ilmselt ei lähe.