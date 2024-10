Ilmar Raag Ukrainast: üha rohkem näeb pettumust läänes

Raag vahendas "Terevisioonis" muljeid hetkeolukorrast Ukrainas Vene piirist 30-40 kilomeetri kaugusel asuvast Sumõ linnast, kuhu ta toimetas projekti Kuri Siil raames Eesti droone. "Ma kahtlustan, et need droonid õige pea lähevad sõdima juba Kurski oblastisse," ütles Raag.

Vastates küsimusele, kuidas ukraina inimesed talvele vastu lähevad, nentis Raag, et inimesi on erinevaid ning kõige õigem oleks öelda, et klaas võib olla pooltäis või pooltühi.

"Ühelt poolt leitakse, et kõik on ju hästi: Ukraina ei ole seni kaotanud, inimesed on sõjaga justnagu ära harjunud, lepitud on mõttega, et sõda võib kesta aastaid. Isegi, kui talv tuleb keeruline, siis Ukraina sees ei arvata, et tuleks uus põgenikevool peale, isegi, kui väga külmaks läheb," rääkis sõja algusest saadik korduvalt Ukraina eri piirkondades käinud Raag.

"Teisalt näeb üha rohkem pettumust läänes. Lääne abi on olnud pidevalt nii palju väike ja nii palju hilinev, et ukrainlased tunnetavad, et nad jooksevad verest tühjaks enne, kui võit lõpuks peaks saabuma. Sellist frustratsiooni olen näinud erinevate Ukraina-sõitude jooksul järjest enam tugevnevat."

Raag tõdes ka, et inimeste puudus rindel on parajalt kriitiline. "Kui kuuleme pidevalt sellest, et Vene pool kaotab järjest tuhat ja üle selle mehe päevas ja tehakse järjekordseid rekordeid, siis tegelikult samal ajal võime arvestada, et ka ukrainlaste kaotused on suured. Tõenäoliselt väiksemad kui venelaste omad, aga sõltuvalt rindelõigust on nad pidevalt suured," rääkis Raag.

Ukrainlaste puhul öeldakse ka, et on päris palju väeosasid, mis ei ole lõpuni komplekteeritud, sest inimesi tõesti on puudu, tõi Raag välja, lisades, et sestap on täiendav mobilisatsioon sõjalisest vaatepunktist väga loogiline.

Viimasel ajal on Vene Föderatsiooni rünnakute põhirõhk olnud Donetski oblasti Pokrovski suunal. Raag ütles, et Pokrovski suunal räägitakse piiratud edasiliikumisest. "Aga teisalt, kui jõutakse Pokrovski linna juurde, siis öeldakse, et see linn on ümbritsetud päris tõhusate kaitsevöönditega ja Pokrovski äravõtmine ei saa olla selline, mida tehakse jooksu pealt," sõnas Raag, kelle väitel ukrainlased ei usu, et sõda lõppeks lähiajal kiiresti seetõttu, et venelased osutuksid kuidagi väga edukaks.

Raag kirjeldas veel, et öösiti lendavad üle Sumõ linna Shahed droonid ja on kuulda plahvatusi, aga järgmisel päeval on poed lahti, inimesed jalutavad, kohvikud töötavad. "See on täiesti uskumatu, aga inimesed on ära õppinud koos sõjaga elamise. Võib-olla meie, eestlased, kes siia tuleme, ärkame öösel veel selle kära peale üles, aga ukrainlased ütlevad, et kui see just sinu maja ei taba, siis nad ei hooli sellest."

Edasi liigub filmimees koos Ukraina ajakirjanikest kolleegide-sõpradega Hersoni, et teha dokumentaalfilmi Vene okupatsioonist 2022. aastal.