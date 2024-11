Ansip presidendiks kandideerimisest: kategooriline ei

"Ei! Kategooriline ei! Ma olen kuulnud küll neid spekulatsioone, aga ma olen olnud üheksa aastat peaminister, täitevvõimu juht Eestis. Ma olen andnud endast oma parema, kõik, mis mul anda on olnud. Ja ma arvan, et nüüd on nooremate inimeste aeg," ütles 68-aastane Ansip Vikerraadio "Reedeses intervjuus", mille täispikka lahtikirjutust saab lugeda ERR-i portaalist laupäeval.

"Ma olen tänulik Eesti rahvale. Kõikide nende aastate eest - need ei ole kerged aastad olnud, aga sellega ma kindlasti piirdun. See (presidendiks kandideerimine - toim) ei tule kõne allagi. Need spekulatsioonid võib eos lõpetada," lisas ta.

Ansipi sõnul hoiab ta end Eesti ja maailmasündmustega kursis, aga praegu võib tema kohta öelda, et ta on põhiajaga vanaisa.

Laupäeval ilmuvast intervjuust saab ka teada, kuidas Ansip võrdleb Kaja Kallase ja Kristen Michali käekirju peaministrina.

Andrus Ansip on olnud Eesti peaminister, majandus- ja kommunikatsiooniminister, riigikogu liige, Euroopa Komisjoni volinik, Euroopa Parlamendi liige ja Tartu linnapea. Ta oli 2004-2014 Reformierakonna esimees.

Järgmised presidendivalimised toimuvad Eestis kahe aasta pärast. 2021. aastal valiti Eesti presidendiks Alar Karis. Presidendi ametiaeg on viis aastat.