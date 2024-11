ERR Brüsselis: europarlament alustas volinikukandidaatide kuulamistega

Euroopa Parlamendi kuulamised on volinikukandidaatidele justkui tööintervjuu kogu Euroopa ees. Nad peavad tõestama, et nad on oma teemal pädevad, sõltumatud ja igati head eurooplased. Kui see neil see ei õnnestu, võivad nad uuest töökohast ilma jääda enne selle saamist.

"Kindlasti on volinikukandidaate, kes on selle karmi küsitluse tõttu närvis. Peab mõistma, et sa istud seal kolm tundi, sinult küsitakse palju küsimusi; osa (küsimusi), mida sa ei saa ette oodata. Sul on küll nõunikud kõrval, kes saavad anda sulle pabereid, aga lõpuks oled sina ikka see, kes on selle eksamiga, nii nagu me seda nimetame, silmitsi," lausus väljaande Politico Euroopa Liidu korrespondent Barbara Moens.

Euroopa Parlamendi liige Jana Toom ütles, et parlament saadab alati kellegi koju. Toom kritiseeris, et uus komisjoni kooseis ei peegelda poliitilist seisu parlamendis ning et portfellid on laialivalguvad ning ebaselged.

"Kui me vaatame ükskõik mis valitsust, meil on rahandusminister. Meil on, ma ei tea, hapukapsa minister. Me saame aru, millega nad tegelevad. Millega tegeleb prosperity volinik või siis valmisoleku volinik? See on puhas poeesia. Ühesõnaga, parlament on kuri. Mis tähendab, et mõnel ei lähe hästi," lausus Toom.

See aga tähendaks, et uus komisjon ei pruugi ametisse astuda detsembris, nii nagu loodetud.

"Ühe kandidaadi läbi kukkumine tähendaks, et see ei piirdu tegelikult ühe kandidaadiga. Kui see üks kandidaat tuleb ühest konkreetsest poliitilisest parteist ja kukub läbi, siis suure tõenäosusega (kukub läbi) mõni teine kandidaat, kes tuleb mõnest teisest poliitilisest parteist, et oleks tasakaal. Selle tulemus on see, et see kõik lõppkokkuvõttes võtab aega. Uus komisjon saab sel juhul alustada kõige varem tööd järgmise aasta alguses," ütles europarlamendi liige Urmas Paet.

Paet lisas, et võimalik on ka, et keegi läbi ei kuku.

"Tegelikult ei taheta viivitada. Selleks et volinikukandidaat läbi kukuks, peab tema esitlus olema ikkagi väga nõrk," nentis ta.

Euroopa välispoliitika juhi kandidaadi Kaja Kallase kuulamine toimub alles nädala pärast. Tähtsa koha tõttu nimetati Kallas kandidaadiks liikmesriikide heakskiidul. Tal on olnud neli kuud, et kuulamiseks ette valmistada.

"Ta teab, mida Euroopa Parlamendilt oodata. Ta peaks ka näitama, et ta ei keskendu vaid Venemaale, et ta arvestab ka muu maailmaga. Kõik ootavad, et tal läheb parlamendis ladusalt, aga nagu alati selliste asjadega, kunagi ei tea, mis võib juhtuda," lausus Moens.