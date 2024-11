ERR Brüsselis: europarlamendi kokkulepe volinikukandidaatide üle tuli vaevaliselt

Pärast nädalapikkust viivitust andis Euroopa Parlament kolmapäeva õhtul viimaks heakskiidu kõigile volinikukandidaatidele. Kuid kokkuleppele jõudmine oli siiski vaevaline.

"Me arvasime, et tuleb vaid 15 minuti pikkune koosolek, kuid lõpuks kestsid läbirääkimised kolm tundi," märkis Euractivi ajakirjanik Nicoletta Ionta.

Iga volinikukandidaat tuli veel eraldi kinnitada. Peamiselt oli ebaselge Hispaania voliniku Teresa Ribera, Itaalia voliniku Raffale Fitto ja Ungari voliniku Oliver Varhely saatus.

"Põhimõtteliselt tekkis doominoefekt. Valhery läks läbi, siis läks läbi Teresa Ribera

pärast seda, kui tema ametiaja ootuste kirjas tehti mõned muudatused, mis omakorda tähendas, et Fitto läks läbi," selgitas Ionta.

Kolmapäeval sai oodatud heakskiidu ka Euroopa Liidu välisasjade kõrge esindaja kandidaat Kaja Kallas.

Väikeste muudatustega taastati sama kokkulepe, mis oli veel eelmise nädala algul. See peab nüüd püsima järgmise kolmapäevani, et kogu komisjon saaks parlamendi toetuse ka lõpphääletusel.



"Seda kokkulepet ei hakka fraktsioonide juhid muutma, aga, jah, nüüd peavad fraktsioonide juhid järgmise nelja-viie päeva jooksul ära veenma oma fraktsioonide liikmed, et see on parim tulemus, et seda tuleks toetada," selgitas Euroopa Parlamendi sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsiooni kuuluv Marina Kaljurand.

"Ma usun, et meie Rahvapartei (EPP) Partido Populari hispaanlased kaaluvad tõsiselt, kas suudavad või tahavad Riberat toetada oma häältega, aga ma usun siiski, et nii palju see kokkuleppe on olemas, et komisjon ära kinnitatakse," rääkis europarlamendis Euroopa Rahvaparteisse kuuluv Riho Terras.

Rahvapartei, liberaalid ja sotsiaaldemokraadid allkirjastasid kolmapäeval küll ka laiema koostööleppe, aga pingelised läbirääkimised volinike üle näitavad, et parempoolsete erakondade mõjuvõim Euroopa Parlamendis on suviste valimiste tulemusel kasvanud.



"Täna ikka reaalsus on see, et EPP on pidanud tulema rohkem maa peale – nad ei taha sõltuda vaid vasakpoolsete survest, vaid nad vajavad konservatiive ja reformiste selleks, et üleüldse mingeid otsuseid läbi suruda, mis on mõistlikumad," ütles Euroopa Parlamendi Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsiooni liige Jaak Madison.