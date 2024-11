ERR Brüsselis: uue komisjoni ametisse astumise aeg on endiselt ebaselge

Enne kui uus Euroopa Komisjon saab ametisse, peavad kõik 26 volinikukandidaati saama heakskiidu Euroopa Parlamendilt. Selleks on parlament viimased kaks nädalat kolmetunnistel kuulamistel volinikke küsitlenud. Näiteks Euroopa Parlamendi liige Sven Mikser küsis uuelt kaitse- ja kosmosevoliniku kandidaadilt Andrius Kubiliuselt, kuidas plaanib ta leida raha Euroopa julgeoleku tugevdamiseks.

"Võib-olla saab see olla segu erinevatest ideedest. Ma tsiteeriks jälle Mario Draghi raportit, kus ta ütles, et kui kõik Euroopa Liidu liikmesriigid kulutaks kaitsele kaks protsenti sisemajanduse kogutoodangust praegu, siis see oleks lisaks 60 miljardit eurot igal aastal," vastas Kubilius.

Nendel küsimustel on mitu eesmärki. Parlamendi liikmed soovivad mõista, mida täpselt volinikud oma valdkonnas tegema hakkavad, mida nad toetavad ja mida mitte. Teisalt peavad volinikukandidaadid tõestama, et nad teavad, millest räägivad, et nad saavad voliniku tööga hakkama.

Üldiselt kandidaatidel see õnnestus. Ehk mõne viperusega. Rootsi volinik Jessika Roswall, kes hakkab vastutama keskkonna, veemajanduse ja ringmajanduse eest, paistis eriti silma nõrga esinemisega.

"Ma olen sellest olukorrast teadlik. Minu vaatepunktist on tähtis, et otsus oleks tehtud täpselt ja jätkusuutlikul viisil," kõneles Roswall kuulamisel.

Parlament ei olnud ebatäpsete vastustega rahul ja viivitas heakskiidu andmisega. Lõpuks saavutasid parlamendi suuremad fraktsioonid kokkuleppe: Roswalli läbi ei kukutata, aga tingimusel, et Belgia volinikukandidaat Hadja Lahbib saab ka heakskiidu. Lahbibil õnnestus kuulamine paremini, kuid talle heideti ette ebaõnnestumist eelmisel ametikohal Belgia välisministrina.

Selle tulemusel läks volinikukandidaatidele esimene kuulamiste nädal üsna edukalt. Õhku jäi vaid Ungari voliniku Oliver Varhely kinnitamine.

Möödunud nädala teisipäeval kuulas parlament kuut uue komisjoni asepresidendi kandidaati. Sealhulgas Euroopa Liidu kõrge välisasjade esindaja kandidaati Kaja Kallast.

"See oli üks kõige oodatumaid kuulamisi. See on tähtis töö olla Euroopa esimene diplomaat. Ma arvan, et ta esines kui värske nägu. Ta ütles ka ise nii. Ta oli hästi ettevalmistunud, aga tundis ennast mugavalt," kommenteeris Politico ajakirjanik Nicholas Vinocur.

Kallas rõhutas, et Ukraina peab võitma.

"Tal oli ka väga selge sõnum Ameerika Ühendriikidele, tulevasele administratsioonile. Ta ütles, et kui te ei suuda Venemaad Ukrainas heidutada, siis see julgustab Hiinat," tõstis Vinocur esile.

Kuid koos teiste asepresidendi kandidaatidega ja Ungari volinikuga jäi Kallase kinnitamine ootele.

"Nagu mingi olümpiavõitja oleks teinud väga hea soorituse, aga selle medali kaelapanemisega mingipärast tekkis viivitus ja nüüd kõik tahavad, et Kaja saaks ametisse kinnitatud. Küll see juhtub, rahu," rääkis Euroopa Parlamendi liige Jana Toom (Uuenev Euroopa).

Viimased heakskiidud koos andes – nagu Belgia ja Rootsi kandidaatidega –lootsid parlamendifraktsioonid kindlustada, et iga poliitpere saab oma volinikke kaitsta. Kuid selles plaanis tekkisid kohe mõrad.

"Juba esmaspäeval olid selged sõnumid, et sotsiaaldemokraadid nendest reeglitest kinni ei pea, kokkulepetest kinni ei pea ja teatasid, et nemad Giorgia Meloni kandidaadi, Itaalia asepresidendi poolt ei hääleta ehk Rafale Fitto toetamist ei tee ehkki Euroopa Konservatiivid ja Reformistid (ECR) nendepoolseid kandidaate oli selgelt toetanud," rääkis europarlamendi liige Riho Terras (Euroopa Rahvapartei - EPP).

Sotsiaaldemokraadid aga ütlevad, et ei ole niivõrd vastu Itaalia volinikule Rafale Fittole endale kui sellele, et talle anda asepresidendi koht. Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsiooni liige Marina Kaljurand ütles, et veel teisipäeval oli kokkuleppe, et vaid Fitto kinnitamine lükatakse edasi.

"Teisipäeva õhtul lugesime uudistest, et EPP on ümber mõelnud, nad seavad kahtluse alla ka Hispaania poolt esitatud sotsiaaldemokraadi Teresa Ribera kandidatuuri ja tahavad kogu kinnitamise edasi lükata," rääkis Kaljurand.

Praegu oodatakse Ribera esinemist kolmpäeval Hispaania parlamendis. Kuid ka sealt edasi pole selge, mis saab.

"Kas Fitto jätkab asepresidendina, ei jätka asepresidendina. Ei saa välistada ka seda võimalust, et peavooluparteid Euroopa Parlamendis muutuvad ja sotsiaaldemokraatidest saab nii-öelda opositsioon ja Euroopa Parlamendis on enamus edaspidi parempoolsete, paremäärmuslaste, konservatiivide ja rahvapartei käes. Ka seda ei saa välistada. Ehk täna on laual kõik võimalused," rääkis Kaljurand.

Eelmise nädala keskpaigast polnud selle nädala esmaspäeva õhtuks palju muutunud. Parlament peaks lõpphääletusel kogu uue komisjoni kinnitama järgmise nädala kolmapäeval – kui selleks ajaks selgust pole, ei saa uus komisjon detsembrist alustada. Kõik nihkub jälle vähemalt kuu võrra edasi.