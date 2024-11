Analüütikute hinnangul on tööstuses halvim möödas

Eesti töötleva tööstuse toodang on kahanenud kaks ja pool aastat järjest. Septembris oli langus aga eelnevate kuudega võrreldes väiksem ja see annab analüütikute hinnangul lootust, et kõige halvem on ära nähtud.

BLRT grupp on ligi 4000 töötajaga üks Baltikumi suuremaid tööstusettevõtteid. Kontserni juhatuse nõunik Roman Vinartšuk tõdes, et rasketööstuses on olukord keeruline ja tellimuste arv languses.

Laevaehitus ei ole koroonakriisist taastunud. Laevaremont läheb paremini, aga mitte suurepäraselt.

"See (Tallinnas asuv) on üks meie kolmest laevaremondi tehasest. Soetasime just uue doki, avasime selle suvel. See on nüüd tellimustega kaetud mõneks kuuks. Aga ka Klaipedas ja Soomes laevaremonditehased vaevlevad mingite probleemidega," rääkis Vinartšuk.

"Erinevates ettevõtetes on vähem tellimusi ja vähem tööd. Samal ajal tõuseb inflatsioon ja palgad, energiahinnad on ebastabiilsed. See kõik mõjutab meie tegevust. Ka julgeolekuolukord annab oma panuse," lisas ta.

Töötlev tööstus on olnud languses juba alates üle-eelmise aasta aprillist. Tipust alates on kukkumine 22 protsenti. See tähendab, et tootmismahud on liikunud viis-kuus aastat ajas tagasi.

Kui otsida positiivset, siis septembris oli langus aastatagusega võrreldes vaid kaks protsenti, kuid sektorid taastuvad ebavõrdselt, näiteks puidutööstuse langus oli tunduvalt suurem ehk 11 protsenti. Puitmajad olid headel aegadel üks Eesti majanduse veduritest, kuid siis hakkas Skandinaavia majandus jahtuma.

"Meie puhul on see üsna drastiline. Kui eelmisel aastaa tuli 90 protsentikäibest Skandinaaviast, siis sellel aastal on Skandinaavia osakaal umbes kolmandik ja käibemahu vähenemine on rohkem kui kaks korda," selgitas Mateki tegevjuht Sven Mats.

Matekis töötas eelmisel aastal 250 inimest, nüüd 80. Üks tootmisüksus on suletud. Ettevõte keskendub praegu Saksamaale, kuid ka seal pole parimad ajad.

"Me oleme Saksamaaga töötanud viis aastat ja jõudnud sinna, et oleme suutnud igal aastal oma mahtusid päris normaalselt kasvatada, aga selgelt ei ole see suutnud taastada seda mahtu, mis on tulnud Skandinaaviast. Ja ka Saksamaal on läinud majandus alla ja uusehituste maht on kukkunud," rääkis Mats.

Eesti Pank usub, et tööstuses on hullem möödas.

"See pilt on mõneti kirju, aga paistab tõesti, et suurem langus on selja taga. See muidugi ei tähenda, et olukord oleks kuidagi roosiline. Me räägime ikkagi tootmismahust, mis on võrreldav viie aasta taguse seisuga. Nii et kindlasti ei ole olukord ettevõtete jaoks liiga hea," ütles Eesti Panga ökonomist Rasmus Kattai.