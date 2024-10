Ametnikud: tööstushiiglaste loomine ei pruugi EL-i majandust elavdada

Surve ühinemise reeglite muutmiseks Euroopas kasvab. Ka Saksamaa ja Prantsusmaa toetavad konsolideerumist soodustavate eeskirjade kehtestamist. Jutt käib peamiselt lennundus- ja telekomisektorist, vahendas Politico.

Ka Mario Draghi tõi oma konkurentsiraportis välja, et killustatus piirab ülemaailmsel tasandil konkureerimiseks vajalikku kasvamist ja rõhutas samuti telekomifirmade liitmise vajadust.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ütles aga oma konkurentsivoliniku kandidaadile Teresa Riberale, et ta hakkaks töötama konkurentsipoliitika kallal, mis toetaks rohkem ettevõtete laienemist globaalsetel turgudel.

Viimased plaanid konsolideerumise toetuseks saavad aga ka kriitikat. Saksamaa monopolivastane kõrge ametnik Andreas Mundt ütles, et praeguste reeglite kriitikud otsivad lahendusi ilma probleemi selgelt tuvastamata.

Prantsusmaa konkurentsiameti juht Benoit Cœure ütles, et telekommunikatsiooniäri konsolideerumine võib osutuda vajalikuks, kuid peamiseks probleemiks on see, et riikides on erinevad regulatsioonid.

"Kõigepealt peaksime tegelema regulatiivse killustatuse probleemiga, siis laheneb ühinemisega seotud pool iseenesest," ütles Benoit Cœure.

Konsolideerumisega seotud küsimused kerkisid päevakorda juba 2019. aastal, toona keelas Brüssel Prantsuse firma Alstomi ja Saksa firma Siemensi raudteeäride ühendamise.

Saksamaa ja Prantsusmaa tahtsid siis luua Euroopa raudteehiiglase, mis oleks suutnud konkureerida välisturgudele laieneva Hiina riikliku raudteefirmaga CRRC. Euroopa Komisjon aga vetostas ühinemise, kuna tahtis kaitsta konkurentsi Euroopa Liidu raudteesektoris. Pariis ja Berliin leidsid seejärel, et eeskirjades tuleks teha muudatusi, mis võimaldaks tulevikus luua Euroopa tööstushiiglasi.

Euroopa Liidu konkurentsivolinik Margarethe Vestager jäi aga endale kindlaks. Ka teised volinikud ning konkurentsiametnikud nõustusid Vestageri hinnanguga, et kahe kahe firma ühinemine võib viia kõrgemate hindade ja kehvema valikuni, lõpuks jäävad kaotajaks Euroopa rongireisijad.

Erinevalt oma koduriigist, toetab ka Mundt sellist vetoõigust.

"Mõlemad ettevõtted on elus, konkureerivad ja Euroopasse tulevate Hiina ettevõtete arv on piiratud," ütles Mundt.

Vestager on samuti toetanud ka mitut ühinemistehingut, näiteks Peugeot' ja Fiat-Chrysleri ühinemine sai rohelise tule. Selle tagajärjel loodi maailma suuruselt neljas autotootja Stellantis.