Eesti riigijuhid õnnitlesid Trumpi valimisvõidu puhul

"Õnnitlused presidendiks valitud Donald Trumpile!" kirjutas president Karis. "Eesti väärtustab oma kestvat liitlassuhet Ühendriikidega, mis põhineb jagatud demokraatlikel ideaalidel ja ühisel pühendumisel globaalsele julgeolekule. Ootame meie lähedase koostöö tugevdamise jätkumist tulevikus," lisas Karis.

Congratulations to President-elect @realDonaldTrump! #Estonia values its enduring alliance with the United States, founded on shared democratic ideals and a joint commitment to global security. We look forward to continuing to strengthen our close cooperation in years to come. — Alar Karis (@AlarKaris) November 6, 2024

Samasisulise postituse tegi sotsiaalmeedias ka Michal.

"Õnnesoovid teie muljetavaldava valimisvõidu puhul, Donald Trump," kirjutas Michal. "Eesti ja Ameerika Ühendriigid on olnud kõige lähedasemad liitlased. Ootan koostööd teiega, et muuta Atlandi-ülene suhe tugevamaks ning mitte lasta agressoril võita," lisas Eesti valitsusjuht.

Congratulations, @realDonaldTrump, on your impressive election victory.



Estonia and the United States have always been the closest of allies. Looking forward to working with you to make the transatlantic relationship stronger and not let aggressors win. — Kristen Michal (@KristenMichalPM) November 6, 2024

Oma tervituse esitas ka praegu Lõuna-Ameerikas visiidil viibiv välisminister Margus Tsahkna.

"Õnnitlused Donald Trumpile presidendivalimiste võidu puhul. Ootan Eesti ja Ühendriikide suhete edasist tugevdamist ning julgeoleku ja heaolu kindlustamist mõlemal pool Atlandi ookeani," kirjutas Tsahkna sotsiaalmeedias.

Ilves ja Ratas: Euroopa peab ennast nüüd kokku võtma

Ilves märkis oma kommentaaris Trumpi valimisvõidule, et Euroopa peab nüüd oma ellujäämise nimel tõsiselt tegutsema hakkama.

"Tõsise mure avaldamisest välispoliitikas ja [Euroopa Liidu] võlamenetlusest Venemaa käsualuse Ungari suhtes kuni vingumiseni kaitsekulude teemal - on aeg suureks saada. Emme keldrit enam ei ole. Euroopa poliitiline klass peab asuma päriselt tööle ... hakkama juhtima," kirjutas Ilves sotsiaalmeedias.

Sama leidis oma postituses ka Ratas, kes tõdes, et Trumpi esimene ametiaeg tõi kaasa majanduslikke edusamme Ameerika Ühendriikides, mis on sealsete valijate jaoks oluline, kuid USA tugev majandus on kasulik ka globaalsetele majandussuhetele, sealhulgas Euroopale ja Eestile.

"Euroopas peame nüüd oma selja sirgeks lööma ning võtma enda kanda suurema vastutuse oma tuleviku eest. Ka Euroopa vajab tugevat majandust, paremat inimeste heaolu ja ennekõike kindlustatud julgeolekut. See on võimalik ainult siis, kui me suudame olla aktiivne ja tugev partner, kes suudavad end kehtestada globaalsel areenil ja samal ajal olla usaldusväärne partner USA-le," kirjutas Ratas. "Peame hindama kõrgelt Ameerika Ühendriikide panust Euroopa ja Eesti julgeolekusse. On selge, et me ei saa jätta kõike USA õlule – peame Euroopas ise oma kaitsevõimet tugevdama ja vastutust kandma."

Ratas on praegu Euroopa Parlamendi liige, samal positsioonil on töötanud ka Ilves.

Ekspresident Trump võitis esialgsetel andmetel teisipäeval Ameerika Ühendriikides peetud presidendivalimised.