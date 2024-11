Politico: Biden saadab enne ametiaja lõppu Ukrainale kuue miljardi eest relvastust

USA ametist lahkuva presidendi Joe Bideni administratsioon kavatseb enne järgmiseks riigipeaks valitud Donald Trumpi ametisseastumist kasutada ära kõik kuus miljardit dollarit, mis on eraldatud Ukrainale sõjalise abi andmiseks, kirjutas väljaanne Politico.

Bideni administratsioon kavatseb kogu Ukrainale sõjaliseks abiks eraldatud rahajäägi ära kasutada Donald Trumpi ametisseastumise päevaks 20. jaanuaril 2025, väitis leht viidates sellele, et Trump on olnud Ukraina abistamise suhtes kahtlev ning pole öelnud, et soovib sõjas Ukraina võitu.

Politico selgitas, et USA 2024. eelarveaasta lõpu seisuga 30. septembril oli valitsusel üle kuue miljardi dollari vaba raha, mis oli ette nähtud Ukrainale sõjaliseks abiks.

Politico sõnul on Bideni administratsiooni käsutuses praegu 4,3 miljardit dollarit, et hankida relvi USA armee varudest, mis seejärel asendatakse, ja veel 2,1 miljardit dollarit USA kaitseettevõtetega sõlmitud lepingute alusel relvade ostmiseks.

Kahele Valge Maja anonüümsele ametnikule viidanud Politico teatel töötab administratsioon nüüd selle nimel, et need vahendid võimalikult kiiresti kasutusele võtta, et tagada Ukrainale piisavalt relvastust, et Venemaa pealetungile vastu seista ka siis, kui Trump keeldub abi saatmast.

Politico allikad juhivad aga tähelepanu sellele, et USA eraldatud relvade saatmiseks Ukrainasse kulub tavaliselt kuid, mistõttu lähinädalatel välja kuulutatud abipaketid ei jõua tõenäoliselt täies mahus kohale enne 2025. aasta jaanuari lõppu, mil Trump võib relvasaadetised peatada.

Teine probleem on Politico allikate sõnul piisava koguse relvastuse puudumine USA armee varudes. Kuigi kulud kaetakse eraldatud kuuest miljardist dollarist, võib nende asendamine võtta kaua aega.

Trump andis valimiskampaania ajal mõista, et 5. novembri võidu korral kärbib või vähendab drastiliselt sõjalist abi Ukrainale. Samuti keeldus ta ütlemast, et soovib, et Ukraina sõja võidaks.

Zelenski sõnul pidas ta Trumpiga suurepärase telefonivestluse

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas, et õnnitles telefonivestluses USA järgmiseks presidendiks valitud Donald Trumpi valimisvõidu puhul ning lisas, et toimunud kõne möödus suurepäraselt.

"Pidasime president Trumpiga suurepärast telefonivestluse. Õnnitlesin teda ajaloolise ja ülekaaluka võidu puhul, mille tegi võimalikuks tema muljetavaldav kampaania. [Ta] tunnustas oma perekonda ja meeskonda suurepärase töö eest," kirjutas Zelenski sotsiaalmeediakanalis Telegram.

Zelenski sõnul leppisid kaks liidrit kokku tiheda dialoogi pidamises ja koostöö arendamises.

"USA tugev ja vankumatu liidriroll on maailma ja õiglase rahu jaoks eluliselt tähtis," rõhutas Zelenski.

"Üldiselt oli meile Ukrainas ja kogu Euroopale äärmiselt oluline kuulda USA tollase 45. presidendi (Trump eelmisel ametiajal – toim.) sõnu rahust tugevuse kaudu. Ja kui sellest saab ka USA 47. presidendi poliitiline põhimõte, siis saavad Ameerika ja kogu maailm sellest kahtlemata kasu. Mitte ilmaasjata ei mainita tänapäeval nii sageli (USA kunagist presidenti – toim.) Ronald Reaganit – inimesed tahavad kindlust, tahavad vabadust, normaalset elu. Ja meie jaoks tähendab see sellist elu, mis on vaba Venemaa agressioonist, tugeva Ameerikaga, tugeva Ukrainaga, tugevate liitlastega. Sel aastal oleme president Trumpiga juba rääkinud nii juulis telefoni teel kui ka silmast silma kohtumisel septembris ning need olid head vestlused," märkis Zelenski.

Ukraina president lisas, et tal on Trumpiga pidev suhtlus meeskondade tasandil.

"Hindame USA toetust. Rääkisime kõigist võiduplaani punktidest. Kohtumisel New Yorgis, samuti koosolekutel Washingtonis – kongressis ja Valges Majas. Kaitse, majanduse ja sõjajärgse tuleviku osas on meil potentsiaali tihedamaks koostööks. See teebki Ukraina, Ameerika ja kogu vaba maailma edukamaks," rõhutas Zelenski.