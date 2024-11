Venemaa droon tabas Eesti suursaadiku elukohta Kiievis

Ukraina pealinn Kiiev on viimase kuu jooksul olnud pidevate droonirünnakute sihtmärk ja Kolgi sõnul oli oktoobris vaid üks öö, kus õhuhäiret ei antud.

Ööl vastu neljapäeva kestis õhuhäire kaheksa tundi ja kuigi algul oli suursaadik koos abikaasaga kortermaja all varjendis, siis ühel hetkel tundus neile, et rünnak on läbi ja nad naasid oma korterisse hoone ülemistel korrustel.

"Ikkagi siis droonid jätkuvalt lendasid, ründasid ja sai ka meie maja tabamuse," ütles Kolk. Tema sõnul nende hoonet pool viis hommikul tabanud droon hukkunuid kaasa ei toonud, sest hoone kõige ülemisel korrusel kedagi ei viibinud.

"Purustused on ainult hoone välisfassaadil ja katusel. Kogu ülemine korrus, aga inimesed jäid õnneks kõik terveks," märkis Kolk.

Kolk ise lahkus kohe peale plahvatust oma korterist ja kiirelt saabusid kohale ka päästjad, kes põlengu kustutasid. Kolgi elukoht jäi täiesti terveks.

Kolk märkis, et teatav risk Kiievis elamisega kaasneb ja tegelikult ei ole võimalik riske päris nulli viia, sest Venemaa droonid tabavad nii kõrghooneid, korrusmaju kui ka üksikelamuid.

Huvilistel Kolk Kiievit külastada ei soovita, kuid ütles, et siiski on avatud kõik restoranid ja kohvikud ning elu läheb sõjast sõltumata edasi.

Annely Kolk on välisministeeriumis töötanud alates 1999. aastast. Eesti suursaadikuks Kiievis sai ta 2023. aastal. Volikirja Ukraina president Volodomõr Zelenskile andis ta üle 27. septembril 2023.