Tallinn palistas Kaarli puiestee rattatee kümnete liiklusmärkidega

Äsja valminud Kaarli puiestee rattateel üllatavad liiklejaid kümned jalakäijate ülekäigurada tähistavad liiklusmärgid, mis ääristavad teed pika alleena.

Kentsakas vaatepilt tekitas poleemikat sotsiaalmeedias, kus vaidlustesse sekkusid ka transpordi valdkonna abilinnapea Kristjan Järvan (Isamaa) ning keskkonna- ja kommunaalvaldkonna abilinnapea Pärtel-Peeter Pere (Reformierakond).

"Liiklusmärgid on Kaarli puiesteel paigaldanud Tallinna transpordiamet, olen Kristjan Järvanil palunud need eemaldada," teatas Pere.

Seepeale vastas Järvan, et on sellel teemal Pere töömeilile kirjutanud, ent pole vastust saanud.

"Need märgid saab eemaldada, aga selle eeldus on ka rattatee märkide ja õiguste eemaldamine, sest vastasel korral ei ole bussipeatusest/sse liikuvatel inimestel eelisõigust liikumiseks. Ilma märkideta puudub ülekäiguradadel juriidiline tähendus," ütles Järvan.

Ta lisas, et märkide kaotamisel tekiks segaala, mis on ruumiliselt jaotatud, kuid juriidiliselt mitte.

"Tallinnas on küll juba vähemalt kolm ratturit, aga jalakäijate liikumine on kindlalt prioriteet – eeskätt nii olulises peatuses. Kas võib siis järeldada siit, et rattatee märkide eemaldamine koos ülekäigumärkidega on kooskõlastatud?" küsis Järvan.

Pere vaidluses rohkem ei osalenud.

Uue rattatee rajamist Kaarli puiesteele alustas Tallinn tänavu juulis ning see sai valmis sügisel.