Inimesed eelistavad aina enam jõulukinkideks tellida Hiina odavkaupu

Jõulukingituste ostmine on tänavu juba alanud. Omniva pakimahud olid novembri alguses kümme protsenti suuremad kui mullu samal ajal. Enamik kasvu on tulnud Hiinast tellitud kaupade arvelt, mistõttu võib kohalike kaupmeeste jõulukäive jääda senisest tagasihoidlikumaks.

Novembri tulekuga algas Omnivas tõeline jõuluhooaeg, aga tänavu on näha, et inimesed eelistavad varasemast enam Hiinast saabuvaid odavkaupu.

"Kõige suurem kasv on tänaseks olnud ilmselt kolmandatest riikidest. Ma arvan, et meid on Eestimaal väga palju, kellel Temu on üks peamisi kirjasõpru, nii et sealt tuleb ka väga suur mahu kasv. Ka Euroopa poodidest on näha mahu kasvu. Eesti kohalik kaupmees, pigem väiksema, kuid siiski kasvuga," lausus Omniva logistika ja kullervõrgu juht Kristi Unt.

Kui üldine pakimahu kasv on Omnivas eelmise aasta novembri algusega võrreldes 10 protsenti, siis sellest enamiku ehk 90 protsenti moodustavadki kolmandate riikide tellimused. Pakkide arvult tehti tänavu juba nii septembris kui oktoobris eelmise aasta pühadeaegne tulemus üle, kuid keskmine ostukorvi hind seevastu on jälle langenud.

"Keskmine ostukorv tegelikult on umbes 20 protsenti langenud eelmise aastaga võrreldes ehk tähendab ikkagi seda, et rahval raha on vähem ja väga vaadatakse mida ostetakse ja oodatakse sooduspakkumisi," ütles e-kaubanduse liidu tegevjuht Tõnu Väät.

"Ilmselt on inimesed ettevaatlikumad, hinnatundlikumad ja kolmandatest riikidest täna Eesti kaupmehel on raske hinnaga võistelda," lausus Unt.

Rahva Raamatu kauplustes ootavad jõulukampaaniad alles ees. Aasta viimased kuud algasid seal aga langusega.

"Paraku neljas kvartal me täheldame natuke langust võrreldes eelmise aastaga, aga me ei ole optimismi kaotanud. On näha, et inimesed on natuke äraootaval seisukohal, võib-olla oodatakse novembris tulevaid ostupühasid. Usun, et majanduslik ebakindlus on kindlasti mõjutanud raamatute ostmist ka. See ei ole sai-leib-piim laadi toode," ütles Rahva Raamatu turundusjuht Annika Altmäe.

Eestikeelseid raamatuid küll Hiina poodidest ei saa, kuid nipsasjakeste müügile võib odavkaupade eelistamisel teatud mõju olla.

"Kindlasti me ei proovi võistelda nendega, sest meil on ikkagi natuke kvaliteetsem kaup, rohkem valitud kaup. See kindlasti mõjutab müüke, aga me ise ei pea ennast kuidagi Hiina kaubamajade konkurendiks selles vallas," lausus Altmäe.

Aasta kiireim päev on Rahva Raamatus aga alati 23. detsembril. Pole ka midagi imestada, kuna kauba saab ju kohe kätte. Eesti veebipoodidest tellides tuleb kink aga enne 21. kuupäeva ära osta.

"Hiinast ja kaugemalt tellides on praegu juba üsna viimane aeg, sest peab arvestama ka sellega, et ka neil on jõulud ja kogu pakkimine ja ärasaatmine võtab ka neil tunduvalt rohkem aega," märkis Unt.