Tollimaksuvabastuse alla jääb enamik Aasiast saabuvatest pakkidest

Euroopa Liit plaanib Hiinast pärit impordi üleujutuse tõkestamiseks muuta e-kaubanduse platvormid, nagu Temu, Shein ja Amazon, vastutavaks internetis müüdavate ohtlike või ebaseaduslike toodete eest, kirjutas Financial Times.

Omniva rahvusvahelise äri juhi Sven Kukemelki sõnul on Omniva pakkidest umbes 40 protsenti Aasia, eelkõige Hiina päritolu ja seotud eelkõige selliste brändidega nagu Temu, Shein ja Aliexpress.

Väljastpoolt Euroopa Liitu saabuvatele e-kaubanduse pakkidele kehtib 2021. aasta juulist IOSS (import on stop shop) lahendus ehk ostja saab ostu hetkel maksta kõik sisenemise maksud, kui kauba hind jääb alla 150 euro. Keskmine Hiina esemete hind, mis praegu Omniva kaudu Eestisse tuleb, on umbes 40 eurot.

Kukemelki sõnul jääb alla 150 euro piiri 99 protsenti kõikidest Aasiast tellitud pakkidest. See tähendab, et neile ei rakendu tollimaksud, kuid rakendub käibemaks.

"Kui see piir peaks kaduma, siis tollimaksude maksmine ja kalkuleerimine on oluliselt keerulisem," nentis ta.

Tollimaksud kehtivad Euroopa-üleselt ja on sõltuvuses sihtriigist. "Praegu puudub selgus, kuidas seda praktiliselt rakendatakse. Samas, kui tollimaksud täna ei muutu, siis umbes 40-eurose saadetise puhul oleks lisanduv tasu suurusjärgus kolm kuni neli eurot, mis tõenäoliselt ei too mahtudes kaasa suuremaid muutuseid," märkis Kukemelk.

Sellegipoolest võib muudatus tema hinnangul kaasa tuua lisatollikontrollide tõttu tarneaja pikenemise, lühiajalisi probleeme müüjatele seoses uue süsteemiga ning ka hinnatõusu tarbijatele.

Maksu- ja tolliameti pressiesindaja Karin Ulviku sõnul on veel tegemist alles ettepanekuga, mistõttu on võimalikke muudatusi vara hinnata.

"Konkreetset mõju saame hinnata siis, kui muudatuste täpne sisu ja rakenduskava on selged," ütles ta.

Hiina kaubandusest tellitud asjad ei pruugi vastata EL-i ohutusnõuetele

Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna keskuse vanemeksperdi Harri Moora sõnul ei pruugi Hiina e-kaubamajadest tellitud tooted vastata Euroopa Liidu ohutusnõuetele.

"Need tooted tihtipeale ei vasta Euroopa Liidu toodete ohutuse nõuetele. Väga palju neist toodetest, mida me väljastpoolt Euroopat siia toome, pole pooltki nii karmi regulatsiooni all või vähemasti pole meil hea kontrollmehhanism," selgitas Moora.

Norra keskkonnaagentuuri tellitud laboriuuringutest on selgunud, et paljud Temust tellitud Hiina mänguasjad sisaldavad näiteks mürke, mis kahjustavad aju arengut või pärsivad viljakust. Metallist ehted aga on täis vähki põhjustavat kaadmiumi. Nii riided kui ka plastist vidinad põhjustavad nahaga kokkupuutel ärritust. Need on kõik ained, mis on Euroopas keelatud.

Seetõttu plaanib Norra nende kaupade ekspordi keelata. Ka Euroopa Komisjon plaanib kolmapäeval välja tulla oma plaaniga, mille eesmärk on panna veebikaubamajad vastutama oma toodete ohutuse ja seaduslikkuse eest.

Mahtude vähendamiseks ongi plaanis kehtestada tollimaks ka alla 150-eurostele kaupadele.

Omniva on kasvanud pakimahtudega hoopis rahul.

"See on puhas rõõm. Mida rohkem mahtu, seda parem. Me hiljuti avasime Kaunases oma uue sorteerimiskeskuse ja see on ka see, miks me järjepidevalt laiendame oma võrku. Küll aga meil on väga selgelt ootus meie omanikult, et kõik inimesed, kes on Eestis, oleksid globaalse infrastruktuuri osa ehk inimene, kes elab kas Järvamaal või Tallinna kesklinnas, saab tarbida kõiki maailma kaubamajasid, ta saab olla selle kaubanduse osa võrdväärselt," rääkis Kukemelk.



Euroopa Liidu eesmärkidega vähendada ökoloogilist jalajälge see aga kokku ei lähe.

"Viimase viie aasta jooksul ikkagi nende suuremate e-kaubandusettevõtete kliimamõju on suurenenud kaks-kolm korda. /.../ Meil ei ole isegi ülevaadet, kui palju tooteid sealt siia jõuab, mis on selle keskkonna jalajälg. Nii et esimene asi on see, et e-kaubandust üritatakse hakata kontrollima, sundida neid siis registreerima ja monitoorima, kui palju me neid tooteid üleüldse turule toome. Ja sealt siis järgmised sammud," selgitas Moora.