Terras: Euroopa vajab tugevat liidrit

Euroopa üha kehveneva käekäigu võtmeisik on 2005.–2021. aastal Saksamaa liidukantsler olnud Angela Merkel, kelle pärandiks on gaasijuhtmed Venemaaga, migratsiooniprobleemid ja Kreeka rahanduskriis, mis kõik kokku tekitasid ekstreemsete jõudude võidukäigu, rääkis Terras.

Terras märkis, et pärast Merkelit ei ole Euroopal olnud liidrit – Scholz, Macron ega britid ei suuda tema hinnangul juhi rolli täita.

Terrase sõnul on maailmas üleüldine juhtimise probleem, mis sai alguse aastatel 2009–2017 USA president olnud Barack Obamast, kes otsustas USA väed konfliktipiirkondadest välja tõmmata, mis andis omakorda vaenulike riikidele signaali piire kompida.

Samuti lisas Terras, et Itaalia endise peaministri Mario Draghi Euroopa konkurentsivõime raporti põhisõnum on, et tuleb rohkem investeerida, kuid ta ei näe, et Euroopas oleks piisavalt poliitikuid, kes tahaksid laenudega majandust elavdada.