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Zelenski nimetas Rustem Umerovi välisluure juhiks

Välismaa
Rustem Umerov
Rustem Umerov Autor/allikas: SCANPIX / REUTERS / Murad Sezer
Välismaa

Ukraina president Volodõmõr Zelenski nimetas riikliku julgeoleku- ja kaitsenõukogu praeguse sekretäri ja endise kaitseministri Rustem Umerovi Ukraina välisluureteenistuse (SVR) uueks juhiks. Endine siseminister Ihor Klõmenko asub juhtima julgeolekunõukogu.

Umerov, kes on ka USA vahendusel peetavate rahukõneluste Ukraina-poolne juht, hakkab muu hulgas koordineerima ka droonilepete (i.k. Drone Deals) sõlmimist teiste riikidega ning tegelema diplomaatia- ja kaitseküsimustega, ütles Ukraina välisesinduste juhtide nõupidamisel esinenud Zelenski.

"Et tal oleks rohkem võimalusi tegeleda just selliste küsimustega – samaaegselt diplomaatia, kaitse, läbirääkimistega Ameerika Ühendriikidega ja teiste partneritega ning samuti sõja lõpetamise üle peetavate läbirääkimistega –, nimetatakse Umerov Ukraina välisluureteenistuse juhiks. Palun teil toetada tema tegevust igas riigis, mis juba osaleb Drone Dealsi formaadis. See on väga oluline," ütles Zelenski.

Umerov on krimmitatari päritolu Ukraina ettevõtja, poliitik ja riigiametnik, kes on alates 18. juulist 2025 töötanud Ukraina riikliku julgeoleku- ja kaitsenõukogu sekretärina. Enne seda, alates 6. septembrist 2023 oli ta Ukraina kaitseminister ning eelnevalt 2022. aasta sügisest Ukraina Riigivarade fondi juht. 

Ukraina arendab Drone Dealsi formaati

Zelenski sõnul on Ukraina jõudnud sõjalises koostöös võtmetähtsusega partneritega uuele tasemele tänu niinimetatud Drone Deals-kokkulepetele.

"Kui räägime Drone Dealsist, ei pea me silmas pelgalt eksporti ega üksnes droone. See on formaat, mis ühendab Ukraina sõjakogemuse meie partnerite kaitsevõime ja kaitsetööstuse võimalustega," ütles president.

Tema sõnul hindavad Ukraina spetsialistid partnerite kaitsevajadusi, õhutõrjesüsteeme ja muid kaitsevõime komponente ning pakuvad seejärel lahendusi nende tugevdamiseks vähemalt kümneaastase koostöö raames.

Zelenski sõnul tagavad droonilepped Ukrainale pikaajalise iga-aastase rahastuse, stabiilse finantsbaasi Ukraina kaitsetööstusele ning partneritele kaasaegse kaitsevõime.

Praeguseks on sellised kokkulepped sõlmitud üheksa riigiga, veel 15 lepingut on ettevalmistamisel.

Ihor Klõmenkost saab julgeolekunõukogu uus sekretär

President teatas ka, et sel nädalal toimub riikliku julgeoleku- ja kaitsenõukogu erakorraline istung, mille eesmärk on hinnata, kas piirkondade ja omavalitsuste vastupanuvõime tugevdamise plaane täidetakse ning kuidas neid ellu viiakse.

Zelenski rõhutas, et kui plaane ei täideta, hakatakse selle eest vastutust nõudma.

"Selle analüüsi põhjal määratleme ka Ukraina välissuhete järgmised ülesanded. Riikliku julgeoleku- ja kaitsenõukogu uueks sekretäriks saab Ihor Klõmenko. Tal on väga väärtuslik kogemus julgeolekuvaldkonna tegevuse koordineerimisel ning eelmise talve töö korraldamisel, mille eesmärk oli tagada meie riigi vastupidavus ja aidata meie inimesi. Me peame muutuma tugevamaks. Seetõttu kaasatakse julgeolekunõukogu senisest aktiivsemalt koostöösse Ukraina valitsusega selle eesmärgi saavutamiseks," ütles Zelenski.

Ametisse nimetamised on osa ulatuslikust valitsuse ümberkorraldusest, mille president Zelenski käivitas juulis ja millega ta vallandas poliitilise ning relvajõude puudutava kriisi, mille käigus vahetati välja kaitseminister ja relvajõudude juhataja.

Ukraina välisluureteenistusel ei ole olnud alalist juhti alates jaanuarist. Alates veebruarist on ameti kohusetäitjana töötanud kindralmajor Oleh Luhovõi.

Umerov on Zelenski ametiajal täitnud mitmeid kõrgeid ametikohti ning on vaatamata mitmele konfliktile jäänud presidendi lähikonda kuuluvaks mõjukaks tegelaseks.

Ukraina kaitseministrina varjutasid tema ametiaega kaitsehanketega seotud skandaalid ning süüdistused võimu kuritarvitamises. Umerovi nime on seostatud ka Zelenski ametiaja suurima korruptsiooniskandaaliga. Kuigi teda selles kriminaalasjas üle kuulati, ei ole talle seni ametlikku süüdistust esitatud.

Väljaande The Kyiv Independent allika sõnul kaaluti Umerovi mitmel korral ka Ukraina suursaadikuks Ameerika Ühendriikides, sealhulgas viimase valitsuse ümberkorralduse ajal. Hiljem sellest plaanist siiski loobuti.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Unian, The Kyiv Independent

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