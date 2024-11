Paljud endised tippkaitseväelased leiavad tee eraärisse kaitsetööstuses

Paljud erru läinud kõrged kaitseväelased on alustanud tööd erinevates kaitsetööstuse ettevõtetes. Kaitseministeeriumis asekantslerina mitmes valdkonnas töötanud Meelis Oidsalu hinnangul on selline liikumine normaalne ja avalik sektor peakski rohkem erasektoriga koostööd tegema.

Endine kaitseministeeriumi kantsler Kusti Salm sai kaitsetehnoloogia ettevõtte Frankenburg Technologies tegevjuhiks.

Sel aastal asutatud Frankenburg Technologies on kaitsetehnoloogia ettevõte, mis tegutseb Eestis, Lätis ja Ukrainas, keskendudes uuenduslike, masstootmiseks valmis õhutõrjerakettide arendamisele ja tootmisele.

Salm lahkus kaitseministeeriumi kantsleri ametist augusti lõpus. Juunis teatas ta, et lahkub omal soovil ametist, sest Eesti pole teinud hädavajalikke otsuseid riigi laskemoonavaru suurendamiseks.

Alates septembrist töötab Frankenburg Technologies strateegilise nõustajana suvel kaitseväe juhataja ametist lahkunud, kindral reservis Martin Herem.

Frankenburgi juhatusse kuulub ka kindralmajor reservis Veiko-Vello Palm, kes oli Heremi ja Kusti Salmi favoriit kaitseväe juhataja kohale, kuid seda kohta ei saanud ning lahkus kaitseväest.

Kusti Salm liitus ka robootika ja autonoomsete süsteemide arendaja Milrem Robotics nõukoguga. Milrem Roboticsis tegutseb ka Martin Herem, kes töötab seal strateegilise nõustajana.

Möödunud aasta veebruaris ostis Araabia Ühendemiraatide kontsern EDGE Group Milremis enamusosaluse. Milremi peakontor jäi siiski Tallinna.

Milremi nõukogu liige oli ka endine kaitseväe juhataja ja praegune Euroopa Parlamendi liige Riho Terras, kes pärast enamusosaluse araablaste kätte minemist sealt lahkus.

Terrasest sai seejärel kaitseväe sõidukite hooldusega tegeleva Go Craft juhatuse nõunik, samuti kuulub Terras ettevõtte Sensus Q nõukogu liige. Sama ettevõttega on seotud endine kaitseliidu ülem, kindralmajor reservis Riho Ühtegi.

Endine õhuväe ülem, brigaadikindral reservis Jaak Tarien töötab ettevõttes Cybernetica, mis loob tehnoloogiaid süsteemide jaoks, mille töökindlus peab olema igal ajal tagatud. Ettevõte tegeleb ka küberturvalisuse lahenduste ja olukorrateadlikkuse süsteemidega.

Brigaadikindral reservis Artur Tiganik töötab seireseadmetega tegelava Marduk Technologies meeskonnas. Alates 2009. aastast teenis Tiganik maaväe staabiülemana ning alates 2012. aastast maaväe ülemana. 2019. aastast alates teenis Tiganik NATO Brunssumi ühendväejuhatuse staabis.

Relvaäris on tegutsenud veel näiteks brigaadikindrali auastmega Urmas Roosimägi, reservkolonelleitnant Raivo Tamm, kolonel reservis Tarmo Ränisoo. Eesti Kaitse- ja Kosmosetööstuse Liidu tegevjuhina tegutseb kolonel reservis Kalev Koidumäe.

Oidsalu: sektorite vahelist liikumist tulebki soodustada

Julgeolekuekspert Meelis Oidsalu, kes on töötanud kaitseministeeriumis aastatel 2000 kuni 2021, ütles, et osaliselt on kõrgete kaitseväelaste kaitsetööstusesse minemine seotud sellega, et kaitsetööstusturg on väga palju kasvanud.

"Turule tuleb uusi ettevõtteid, mis tähendab, et olemasolevad ettevõtted peavad oma konkurentsivõimet kuidagi tõstma. Ja üks loogiline koht ongi endiste

tippsõjaväelaste värbamine. Läänes on selline tavapraktika," ütles Oidsalu ERR-ile.

Oidsalu rääkis, et sarnast liikumist on olnud ka varem, aga turul on mahud kasvanud ja seeläbi ka vajadus heade kontaktide ja teadmistega inimeste

järele.

"Minu arust seda sektorite vahelist liikumist Eestis nii ajakirjandus kui ka äriajakirjandus demoniseerib, see on iganenud Külma sõja aegne mõtteviis. Uus reaalsus on see, et igasugustest kriisidest tulevadki paremini välja need riigid, kus sektorite vaheline koostöö on pigem loomulik, soodustatud ja ei kardeta

kriiside ajal ka üksteiselt nõu küsida, ilma et kohe oleks kahtlus korruptsioonis. Ja seda tuleb Eestis ka pigem soodustada," lausus Oidsalu.

Riho Terras ütles ERR-ile, et tegemist ei ole viimase aja tendentsiga, vaid seda on ikka ja alati olnud.

"Selles ei ole midagi üllatavat, et kaitseväelased, kes teenistusest reservi lähevad, tahavad oma valdkonnaga edasi tegeleda. Kaitsetööstus annab selleks võimaluse. Ja minu arust on see väga tänuväärne, et kaitseväelased panustavad Eesti uutesse tehnoloogiatesse ja uute tehnoloogiafirmade toetamisse, andes oma ekspertiisi kõikidest valdkondadest," kommenteeris Terras.