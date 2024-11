Euroopa Komisjoni kinnitamist tabas europarlamendis tagasilöök

Euroopa Komisjoni uue koosseisu kinnitamine Euroopa Parlamendis võib jääda venima, kuna volinike kuulamise järgne heakskiitmise protsess takerdus poliitiliste vastuolude taha. Praegu on siiski veel võimalik, et parlamendi täiskogu hääletab komisjoni kinnitamise üle novembri lõpus toimuval plenaaristungil ja komisjon saab 1. detsembril tööd alustada.

Kui teisipäeval toimusid parlamendi komisjonides komisjoni kuue asepresidendi, sealhulgas ka Kaja Kallase kuulamine ning kolmapäeval pidi kogu kuuik korraga fraktsioonide esindajate heakskiidu saama, siis nüüd on see teadmata ajani edasi lükkunud, kirjutas väljaanne Politico kolmapäeva hommikul.

"Arvamus, et tugev esinemine kuulamisel tagab sulle voliniku koha on nüüdseks peaaegu et naerukoht. Kaugel sellest, et eurosaadikud tegeleksid sinu poliitikalubadustega – viivitus on tingitud politikaanlusest, milles vasak- ja paremtiiva poliitilised jõud hoiavad üksteist pantvangis, püüdes oma kandidaate ilma kaotusteta kinnitusprotseduuridest läbi aidata," kirjutas Politico.

"Me tegeleme poliitikaga ja mõnikord võtab see natuke aega," ütles europarlamendi suurima saadikurühma, paremtsentristliku Euroopa Rahvapartei (EPP) juht Manfred Weber Politico reporterile teisipäeva õhtul.

Politico juhtis ka tähelepanu, et Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen (EPP) saabus teisipäeval parlamenti, et pidada näost-näkku kohtumine eraldi sotsialistide ja liberaalide fraktsioonidega ning väljaanne lisas, et tegemist oli von der Leyeni teise sellise visiidiga volinikukandidaatide kuulamise perioodil.

Politico tõi esile, et parempopulistide juhitava Itaalia valitsuse esitatud Euroopa Komisjoni liikmekandidaat, ühtekuuluvuspoliitika ja reformide eest vastutama hakkav asepresident Raffaele Fitto jäi parlamendikomisjonis toimunud kuulamisel liberaalide Uueneva Euroopa fraktsiooni (Renew Europe), roheliste ja sotsialistide saadikute korduvate teravate küsimiste alla. Need puudutasid Itaalia peaministri Giorgia Meloni valitsuse tegevust ning Fitto rolli regionaaltoetuste jagamise tsentraliseerimisel. Meloni ja Fitto partei liikmed kuuluvad europarlamendis EPP-st pisut paremale jääva Euroopa Konservatiivide ja Reformistide saadikurühma (ECR).

Seejärel sattus aga kodumaise poliitika tõttu tule alla Hispaania sotsialistist kandidaat, puhta, õiglase ja konkurentsivõimelise rohelise ülemineku eest vastutama hakkava asepresidendi kohale esitatud Teresa Ribera. Paremtsentristlikud ja paremäärmuslikud eurosaadikud ründasid teda tema tegevuse eest valitsuse liikmena hiljuti Hispaania Valencia piirkonda tabanud ohvriterohke üleujutusega seoses, märkis Politico.

"Me oleme EPP juhtkonna käitumisest jahmunud," ütles Euroopa Sotsialistide Partei peasekretär Giacomo Filibeck Politico ajakirjanikule. "Meil oli juulis kokkulepe Euroopa-meelsete jõududega, aga nüüd nad saboteerivad seda oma Hispaania liikmete pahatahtlike huvide nimel."

Selliste käikudega pannakse aga pausile ka ülejäänud nelja asepresidendi kandidaadi – välis- ja julgeolekupoliitikajuhi Kaja Kallase, digitehnoloogiate ning demokraatia tugevdamise julgeoleku sise- ja välisaspektidega tegelema hakkava soomlase Henna Virkkuneni, heaolu ja tööstuspoliitika eest vastutama hakkava prantslase Stéphane Séjourné ning rahvastikuteemade eest vastutava rumeenlase Roxana Mînzatu - kinnitamine. Veel teisipäeval oli teadmine, et kõik kuus asepresidendikandidaati saavad komisjonide heakskiidu üheaegselt, et sellega ära hoida erinevatest poliitperekondadest pärit asepresidentide maha hääletamist poliitilistel põhjustel.

Hispaania meedia andmeil olevat EPP andnud mõista, et võib heakskiitmisprotseduure nii pikalt edasi lükata, et Ribera saaks osaleda kolmapäeval Hispaania parlamendis üleujutuste teemalisel kuulamisel. Sotsialistid reageerisid sellele vihaselt, tõdes Politico.

Politicoga rääkinud Malta sotsialistist eurosaadik Alex Agius Saliba ütles, et varasema kokkuleppe kohaselt pidi asepresidentide hindamine toimuma sel nädalal. "Aga nüüd soovib Manfred Weber meeldida ECR-ile ning paremäärmuslastele ja kinnitamist edasi lükata," lisas Agius Saliba.

Üks anonüümne EPP ametnik olevat Politicole siiski öelnud, et paremtsentristide saadikurühm on endiselt kokkuleppeks valmis, kuid selleks vajaliku kohtumise aega ei ole seni paika pandud.

Euroopa Parlamendi protseduuride kohaselt peab iga volinikukandidaat pärast kuulamist oma valdkonna komisjonis saama seal komisjoni esimehe ja iga fraktsiooni esindaja hääletusel kahekolmandikulise toetuse, kui seda ei tule, hääletab terve komisjon ja siis on vaja lihthäälteenamust.

Pärast seda annavad tervele komisjoni koosseisule oma nõusoleku Euroopa Parlamendi esimees Roberta Metsola ja fraktsioonide esimehed ning see koosolek on kavandatud 21. novembrile.

Esimene võimalus, kus Euroopa Komisjoni koosseis hääletusele saab tulla, on 25.–28. novembril toimuv täiskogu Strasbourgis.