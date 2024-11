Eesti eurosaadikud loodavad, et voliniku kandidaadid kinnitatakse peagi

Euroopa Parlament oleks pidanud kolmapäeval kinnitama teisipäeval kuulatud volinike kandidaadid. Tänaseks on aga selge, et see poliitiline kokkulepe ei pea. Volinike kinnitamine lükkub edasi.

"Rahvapartei soovib lükata ühe voliniku kandidaadi asepresidendi kandidaadi Teresa Ribera kinnitamist järgmisesse nädalasse ja tegelikult põhjendus on Hispaania sisepoliitika," ütles eurosaadik Marina Kaljurand, kes kuulub fraktsiooni Sotsiaaldemokraadid ja demokraadid.

Euroopa Rahvapartei ütleb just vastupidi, et põhjuseks on sotsiaaldemokraatide demokraatide vastuseis Itaalia voliniku kandidaadile Raffale Fittole.

Euroopa Rahvapartei (EPP) fraktsiooni kuuluv Riho Terras ütles, et EPP on oma ettepanekud teinud. "Me olime nõus toetama kõiki nende kandidaate, aga aru saades, et kui Fittot ei toetata, siis langevad ju kõik need eelmised kokkulepped ka ju ära," rääkis Terras.

Hispaanlasele Theresa Riberale heidab Rahvapartei ette, et ta ei ole saanud Hispaanias ministri tööga hakkama.

"Sest Hispaanias toimunud suurte üleujutuste ja katastroofi ajal oli vastutav minister kadunud kuus päeva," ütles Terras.

Sotsid ütlevad, et nad oleks nõus Itaalia kandidaadi kinnitama volinikuks, aga ei taha, et ta saaks uues komisjonis tähtsa asepresidendi koha. Kaljurand ütleb, et sellest plaanist neile Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ei rääkinud.

"Juulis oli tema jutt, et konservatiividega ei saa välistada koostööd – arusaadav, nad on praegu suuruselt kolmas erakond. Arusaadav, et koostööd tuleb teha. Aga ametikohtade jagamisel anda konservatiividele üks asepresidendi koht, see on see mida Urusula von der Leyen ei lubanud teha," rääkis Kaljurand.

Nii ongi jäänud kõigi eile kuulatud volinike kinnitamine toppama. Et asjaga on kiire on nõus nii Kaljurand kui Terras – mida varem uus komisjon ametisse saab seda parem. Uuesti kokkuleppele jõuda loodetakse järgmisel nädalal.

"Praegu ma olen kuulnud 21. novembrist kui kuupäevast, kus see kokkulepe peaks sündima ja ma siiski usun, et äkki terve mõistus võidab ja me ei lükka kogu protsessi veel kuudeks edasi, sest see oht on täiesti selgelt olemas," lausus Terras.

Kaljurand ütles, et võti on Von der Leyeni käes. "Tema, kes ta pani ette kandidaadid, tema, kes ta teadis, kus tekivad raskused, kus tekib kriitika. Ta tegi oma otsused, ta tuli välja sellise komisjoniga. Tänase päeva seisuga ma ei oska öelda, kas leitakse täna lahendus, leitakse järgmisel nädalal lahendus, kas Fitto jätkab asepresidendina, ei jätka. Täna on laual kõik võimalused. Meie väga loodame, et jääb kehtima see võimu kokkulepe, mis saavutati juulis. Et peavad need hääled mis anti Ursula von der Leyenile juulikuus, kui ta palus ka sotsiaaldemokraatide toetust. Me väga loodame, et ta leiab selles olukorras lahenduse," ütles Kaljuarand.