Raport: Ukraina suudaks tuumarelva valmis teha mõne kuuga

Ajaleht The Times kirjutab, et Ukraina kaitseministeeriumi jaoks koostatud raportist selgub, et riik suudaks mõne kuu jooksul valmis ehitada teise maailmasõja aegse tuumapommi.

USA esimesed tuumapommid said valmis Manhattani projekti raames ning Ukraina kaitseministeeriumile esitatud dokumendis seisab, et sellise pommi loomine poleks 80 aastat hiljem kuigi keeruline ülesanne, vahendas The Times.

Ukraina oli ka varem tuumariik, kuna Nõukogude Liidu lagunemisega 1991. aastal sai Kiiev päranduseks maailma suuruselt kolmanda tuumaarsenali. Kolm aastat hiljem loobus Kiiev sellest, saades Venemaalt ja USA-lt "julgeolekutagatised".

Ukraina peaks praegu tuumarelva loomisel tuginema plutooniumile, riigi käsutuses on ka mitu tuumareaktorit. Raport leiab, et Ukraina suudaks kiiresti ehitada valmis tuumapommi, see sarnaneks siis 1945. aastal Nagasakile visatud plutooniumipommiga.

Paksuks Meheks (Fat Man) kutsutud plutooniumipommi plahvatuses hukkus silmapilkselt 70 000 inimest. Rünnak toimus kolm päeva pärast Hiroshimale tehtud aatomipommirünnakut, milles hukkus 140 000 inimest.

Raporti koostaja ja rahvusliku strateegiliste uuringute instituudi tippjuht Oleksii Yizhak jõudis järeldusele, et Ukrainal on piisavalt plutooniumi ja suudaks luua pommi, mille võimsus oleks umbes kümnendik Nagasakit tabanud pommi võimsusest. Sellest piisaks, et Ukraina saaks hävitada näiteks Venemaa õhubaasi.

Ukrainas on tuumarelva omamine kerkinud taas päevakorda, kuna riik loovutas kunagi USA käsul oma tuumarelvad Venemaale.

Hiljuti arutles president Zelenski, et kui Ukraina ei saa liituda NATO-ga, siis võib Kiiev luua tuumarelva. Pole siiski selge, kui tõsiselt seda teemat Ukrainas arutatakse. Ukraina ametnikud on järjepidevalt öelnud, et riik ei kavatse ehitada tuumarelva.

Ka Ukraina välisministeerium lükkas kolmapäeval ümber väited, mis viitasid, et Kiiev võib ehitada omale tuumarelva.

"Ukraina on pühendunud tuumarelvade leviku tõkestamise lepingule, me ei oma, arenda ega kavatse hankida tuumarelvi," teatas Ukraina välisministeeriumi pressiesindaja.

Samal ajal jätkab Venemaa Donetski rindel pealetungi. Ukraina armee sõltub USA relvatarnetest. Kui USA peaks lõpetama Ukraina toetamise, kahjustaks see märkimisväärselt ukrainlaste võitlusvõimet.

Yizhak eeldab, et tuumarelvade programmi väljatöötamise künnis võidakse ületada siis, kui Vene väed peaksid jõudma Pavlohradi. Dnipropetrovski oblastis asuv linn asub praegusest rindejoonest umbes 100 kilomeetri kaugusel.