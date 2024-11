Pakosta: sotsiaalmajanduslik olukord on pannud inimesed rohkem varastama

Sotsiaalmajanduslik olukord riigis on pannud inimesed rohkem varastama ja seetõttu on kuritegevus kasvamas, tõdes justiits- ja digiminister Liisa Pakosta (Eesti 200).

"Meil on olnud kuritegevus languses üle 10 aasta. Kahjuks eelmine aasta oli see, kus kuritegevus hakkas kasvama. Registreeritud kuritegude kasv oli umbes neli protsenti. Sellega me liigume kaasa Euroopa laiemas tendentsis. Me olime üks väheseid riike, kus kuritegevus veel langes. Üldiselt on Euroopas kuritegevus olnud kasvul juba päris mitu aastat. Ja nüüd jõudis see kasv ka Eestisse kohale," rääkis Pakosta valitsuse pressikonverentsil.

Kõige suurema kasvuga olid Pakosta sõnul kelmused. "Kelmused kasvasid lausa 25 protsenti võrreldes eelmise aastaga," märkis ta.

"Kahjuks peame tõdema seda, et analüütikud peavad sotsiaalmajandusliku olukorra halvenemist peamiseks tausta teguriks, miks kuritegevuse kasv on Eestini jõudnud. Kahjuks on kasvanud ka nende inimeste hulk, kes ütlevad, et nad varastavad seetõttu, et neil ei ole muidu raha söögi ja esmatarbekaupade ostmiseks," lausus Pakosta.

"Sotsiaalsüsteemi poolt tuleb ka seda olukorda täpsemalt vaadata," ütles ta.

Statistikaameti viimaste andmete järgi kallinesid toit ja joogid aastaga ligi kuus protsenti. Tarbijahinnad tõusid oktoobris aastases võrdluses 4,1 protsenti

Statistikaameti andmetel vähenes sisemajanduse koguprodukt (SKP) kolmandas kvartalis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 1,9 protsenti.