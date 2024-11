Lõuna-Euroopa on hädas paduvihmade ja üleujutustega

Lõuna-Euroopa on jätkuvalt hädas erakordsete paduvihmade ja üleujutustega. Samal ajal on mõnes piirkonnas veekriis.

Oktoobri lõpus suri Hispaania idaosas Valencia piirkonnas äärmuslikes üleujutustes vähemalt 217 inimest, 80 on jäänud kadunuks ja koristustööd jätkuvad. Kadunud inimesi otsitakse ka merest.

Kolmapäeval valmistuti Valencias uueks tugevaks vihmasajuks ja tormiks. Välja anti kõrgeima tasemega punane hoiatus. Sel korral oldi tormiks valmis ja nädalate tagune katastroof jätku ei saanud.

"Nad on käskinud meil tormi tõttu kell kuus koju minna," ütles vabatahtlik toitlustuse organiseerija Mar Pastor. "Tulemas on tugev vihmasadu, seega peaksime võimaluse korral jääma koju ja kõrgetesse kohtadesse. Kuna kõik kanalisatsioonitorud on umbes ja nad ei tea, mis juhtuma hakkab."

Ent viimaste aastakümnete suurim sadu tuli alla ka riigi lõunaosas Malagas, kus suleti koolid, peatati kõik rongiliinid ja jõgede äärest evakueeriti mitu tuhat inimest.

Neljapäeval anti kollane ilmahoiatus ka naaberriigi Portugali viiele piirkonnale.

"Suurimat mõju avaldab torm riigi kesk- ja lõunapiirkonnale, üleujutusi on oodata 15. ja 16. kuupäeval," rääkis meteoroloog Maria Joao Frada.

Tugeva paduvihmaga oli eile hädas ka Sitsiilia Itaalias, kus erinevates omavalitsustes jäid kodud vee alla ja teed muutusid läbimatuteks.

Samal ajal maadleb Sitsiilia süveneva veekriisiga. Näiteks Ancipa veehoidlas Nebrodi mägedes on vett veel vaid kaheks ja pooleks kuuks. Varem sai sealt vett 22, nüüd vaid viis linna. Olukorda on asutud lahendama puurkaevude rajamisega.

"Elame 700 meetri kõrgusel merepinnast mägises linnas, kus pole kunagi varem nii äärmuslikke põuaprobleeme olnud, mistõttu meil pole piisavalt veevarusid ega veehoidlaid, et pikemalt veeta toime tulla. Oleme sunnitud vett säästma," rääkis Nicosia elanik Fabio Bruno.

Geoloogide hinnangul on puurkaevud siiski vaid leevendus, kuna ka neist ei saa piisaval hulgal vett.

2021. aasta suvel mõõdeti Sitsiilias Euroopa kuumarekord, milleks oli 48.8 kraadi.