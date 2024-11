Ukraina mõistis jõuliselt hukka Scholzi kõne Putinile

"Vestlus annab vaid Putinile lootuse kergendada tema rahvusvahelist isoleeritust," ütles Ukraina välisministeerium avalduses.

"Vaja oleks konkreetseid, jõulisi tegevusi, mis sunniks teda rahule, mitte keelitamine ega lepituskatsed, milles tema näeb nõrkuse märki ja mida ta enda huvides ära kasutab," märkis ministeerium.

Veidi varem õhtul vahendas Ukraina portaal Unian uudisteagentuuri Reuters teadet, mille kohaselt palus president Volodõmõr Zelenski Scholzi jätta Putinile helistamata.

Sellest rääkis Reutersile Ukraina presidendikantselei allikas, kelle sõnul oli Scholz enne helistamist oma plaane Zelenskiga konsulteerinud.

"Kantsler ütles meie presidendile, et kavatseb kõnelda Putiniga. President ütles, et see telefonivestlus vaid aitab Putinit, vähendades tema isoleeritust. Putin ei taha tõelist rahu, ta tahab vaheaega," ütles allikas.

Agentuuriga vestelnud allika sõnul ei too selline telefonivestlus rahu, sest see võimaldab Putinil muuta olukorda ja jätkata sõda.

"Putin lihtsalt kordab valesid, mida ta on aastaid rääkinud, jättes mulje, et ta pole enam isolatsioonis," sõnas allikas.