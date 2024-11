Saneerimiskava kinnitamine Planet42 investoritele lootuskiirt ei paku

Lõuna-Aafrika Vabariigis ja Mehhikos autorendiga tegeleva, investoritele võlgu jäänud idufirma Planet42 võlausaldajad toetasid häälteenamusega emafirma Inclusion OÜ saneerimiskava.

Saneerimiskava poolt hääletas 95 protsenti võlausaldajate nõuete mahust ja kava kinnitamisel saab ettevõtte osalus kuuluma täies mahus võlausaldajatele.

70 protsenti võlausaldajatest hääletas isikuliselt kava poolt.

Saneerimiskavas pakuti võlausaldajatele kahte võimalust – võlausaldajad said valida kas oma nõude asendamise osalusega või nõude vähendamise kavas toodud ulatuses, selgitas saneerimisnõustaja Tarmo Peterson.

"Osaluse võttis 43 võlausaldajat. Kokku siis 38,2 miljonit eurot ca 45-st miljonist," täpsustas Peterson osaluse kasuks otsustanud nõuete mahtu. "Võlanõude vähendamise valis 22 võlausaldajat. Kavale vastu hääletas 14 võlausaldajat – nende nõuded kokku olid ca 1,3 miljonit eurot."

Peterson lisas, et osanikud saavad osa äri võimalikust õitsengust, kuid kannavad ka äririski. Võlausaldajad, kes valisid nõude vähendamise, saavad põhinõudest 5,5 protsenti, aastase intressiga 7,5 protsenti.

Kui nõude vähenemise valinutele ei õnnestu tasuda, siis saneerimiskava tühistatakse. "Nende nõuded peavad saama saneerimiskavas toodud tähtaja jooksul rahuldatud selles ulatuses. Saneerimisseadus näeb ette, et kui see nii ei lähe, siis saneerimiskava tühistatakse. Ja siis tõenäoliselt järgneb pankrot," täpsustas Peterson.

Peterson märkis, et ei ole korrektne öelda, et saneerimiskava järgi hakkab Inclusion OÜ kuuluma Jaak Roosaare P42 Recovery OÜ-le, mis koondas ligi 20 miljoni euro ulatuses võlausaldajate nõudeid, ja ka kolme investori loodud Astronomical Holdsings OÜ-le, mis omandas Planet42 nõukogult P42 UK Ltd-lt ligi 12 miljoni eurose nõude.

"Ta saab kuuluma nendele võlausaldajatele, kes kõik kokku valisid osaluse ja need isikud ei ole ainult Astronomical ja ainult Recovery," sõnas Peterson.

"Loomulikult nende osa on suur, kuid märkimata ei saa jätta, et alla kuue miljoni euro on tegelikult teisi võlausaldajaid, kes otsustasid samamoodi osaluse kasuks."

"Osaluse poolt hääletas kokku 43 võlausaldajat. Loomulikult saavad suured võlausaldajad suurema osaluse ja nende sõnajõud saab olema suurem, kuid ka panus. Sellest tööst, mida need suured selle äri ülesehitamisel teevad, võidavad ka väiksemad võlausaldajad," sõnas Peterson.

Võlausaldajad saavad Mehhiko äri omanikeks

Saneerimiskava järgi saavad osaluse valinud võlausaldajad emafirmale Inclusion OÜ omanikeks, millele kuulub ainult Mehhiko äri.

"Saneerimismenetluse ajal tehti tehing, millega võõrandati Lõuna-Aafrika Vabariigi tütarühingu osalus. Sellest saadi 1,8 miljonit eurot, pluss vabanes garantiide lõpetamisel veel 230 000. Kokku ca kaks miljonit eurot," märkis Peterson. "Samuti õnnestus ära lõpetada need garantiid, millega Eesti osaühing tagas Lõuna-Aafrika Vabariigi kohustusi. Neid oli ka ca 50 miljoni ulatuses antud."

Mehhikosse suunatakse üks kuni 1,2 miljonit eurot – raha, mis LAV tehingust alles jääb.

Petersoni sõnul on keeruline hinnata, mis mahus võlausaldajad enda raha tagasi saavad.

Prognooside järgi võib Mehhiko äri väärtus nelja aasta pärast olla ligi neli-viis miljonit eurot, märkis Peterson. "Võimalik, et seda väärtust on võimalik veel juurde kasvatada. See sõltub juba sellest, mida uued osanikud teevad ja otsustavad."

Peterson rõhutas, et saneerimiskava saab kohtult heakskiidu tingimusel, et saneerimise tulemus on võlausaldajale parem kui pankrot. "Saneerimiskava majanduslik sisu on üles ehitatud sellele, et see ettevõte on võimalik Mehhiko äri kasvatamise kaudu jätkusuutlikuks teha. See tähendab ühtlasi, et võlausaldajate nõuded saab saneerimiskavas toodud ulatuses ja määras ära rahuldada," sõnas ta.

Järgmise sammuna esitatakse vastuvõetud saneerimiskava kohtule kinnitamiseks. Kohus kontrollib, kas kava vastab seaduse nõuetele, kas hääletamine on toimunud korrektselt ja lahendab võlausaldajate vastuväited.

Kohus otsustab kava kinnitamise või kinnitamata jätmise 30 päeva jooksul.

Lõuna-Aafrikas ja Mehhikos autorendi teenust pakkuva Inclusion OÜ brändinimega Planet 42 asutasid Oja ja Orgna 2017. aastal. Seitsme tegutsemisaasta jooksul kaasas firma sadadelt investoritelt kokku ligi 115 miljonit eurot. Juuli lõpus teatas firma, et peatab laenude tagasimaksmise.