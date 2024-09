Jaak Roosaare pakub Planet 42 investoritele võimalust nõuded loovutada

Pankade silmis laenukõlbmatutele klientidele Lõuna-Aafrikas ja Mehhikos kasutatud autosid müünud iduettevõte Planet 42 liigub pankroti suunas. Ettevõtte väikeaktsionäride hulka kuuluv Jaak Roosaare aitas Planet 42 jaoks sündikaate kokku panna ja vahendas Eesti Ekspressi andmetel aastate jooksul ettevõttele 12 miljoni euro mahus 600 väikeinvestori laene, teenides nende tehingute pealt vähemalt 300 000 eurot.

Nüüd pakub Roosaare enda kokku pandud Planet 42 sündikaadi investoritele võimalust loovutada oma nõuded tänavu septembri algul registreeritud uuele osaühingule P42 Recovery.

Loovutamise juures on tingimuseks, et investorid loobuvad tagasivõtmatult kõigist olemasolevatest ja tulevikus tekkivatest nõuetest P42 Recovery, selle juhatuse või nõukogu liikmete vastu, mis on seotud P42 Recovery tegevusega.

ERR küsis Roosaarelt, milline on niisuguse tegevuse eesmärk, kuid ettevõtja sõnul on ta tervislikel põhjustel tööasjadest eemal.

Uue osaühingu loomiseks on Roosaarel siiski töövõimet jätkunud, sest 10. septembril on ta digiallkirjastanud P42 Recovery nõukogu liikmeks valimise nõusoleku ja kinnitab samas dokumendis oma täielikku teovõimelisust.

Roosaare sõnul on teemaga tegelemiseks täielik volitus P42 Recovery OÜ juhatuse liikmel, vandeadvokaat Viljar Käharil.

Kähari ütles, et nõuete loovutamise eesmärk on koondada võlausaldajad, et tugevdada nende läbirääkimispositsiooni Inclusion'i emaettevõtte juhtkonna ja tagatud võlausaldajate ees.

"See on tavaline praktika keerulistes restruktureerimismenetlustes, kuna koondatud nõuded annavad võlausaldajatele suurema mõju ja paremad võimalused oma huve kaitsta," lausus Kähari.

Väikeinvestorite seas populaarse LHV foorumi kasutajad kirjutavad, et pakutava lepingu alusel nõudeid loovutades jäävad investorid ilma võimalusest esitada nõudeid seoses Roosaare varasema tegevusega ning sellised lepingud on ebamõistlikult Roosaare firmade poole kaldu, vabastades ta vastutusest oma varasemate ja tulevaste tegeude eest.

Küsimusele, kas tegu võiks olla JOKK-skeemiga, mille abil Roosaare püüab võimalikust vastutusest vabaneda, ütles vandeadvokaat, et siin on iga investori isiklik valik, kuhu pilk pöörata.

"Mulle konkreetselt tundub, et ennekõike on sellekohased küsimused loogiline suunata Planet 42-le / Inclusionile," märkis Kähari.

Tema sõnul saavad nõuded loovutanud võlausaldajad proportsionaalselt võrdsed õigused, sõltuvalt oma nõude suurusest. Alternatiiviks oleks võimalik pankrotimenetlus, kuid Kähari pidas sellises olukorras tõenäoliseks, et võlausaldajate võimalused investeeringu tagasisaamiseks oleksid veel piiratumad.

"Pankrotiprotsess on sageli pikem, kulukam ja keerulisem. Siiski on iga investori enda otsustada, kas ta soovib ise oma nõuet menetlustes kaitsta," ütles vandeadvokaat.

Kähari lisas, et praeguses olukorras on mõistlik koonduda mitte ainult sündikaatlaenudes osalenutel, vaid ka neil, kes laenasid Inclusionile otse ning suuremaid summasid, sest just nii tekib tugevam jõuõlg läbirääkimisteks.

"Sündikaatides osalenute koondamise korraldamise ja esindamise kulud katab Jaak Roosaare," lausus Kähari.

Finantsinspektsioon: seisukohavõtt eeldab piisavat analüüsi

Finantsinspektsioon teatas eelmisel nädalal, et Roosaare tegevus ei kuulu nende järelevalve alla.

Finantsinspektsiooni juhatuse liige Siim Tammer kirjutas asutuse blogis, et kui keegi on saanud investeeringuga kõrvetada, oodatakse, et kuskil peab olema ka kurjategija, kuid õigusriik nii ei toimi ja seda näitavad selgelt ka kohtumenetlused – pigem just keerukad valgekrae kuritegevust puudutavad asjad saavad õigeksmõistva otsuse.

Tammeri sõnul peab riigi funktsiooni täitvatel asutustel enne seisukoha võtmist olema piisavalt infot ja asjakohane analüüs, sest sellest võib sõltuda konkreetse inimese edasine elukäik.

"Jah, ma olen kindel, et Planet 42 ja Jaak Roosaare tegevust tulebki hinnata ja seda kindlasti ka tehakse. Aga seda ei saa teha sama kiiresti, kui saadakse sündikaatinvestoriks," lausus Tammer.

Küsimusele, kus olid riigiasutuste silmad ja miks enne midagi ei tehtud, vastas Tammer küsimusega, kas me soovime riiki, kus iga riigiasutus eeldab, et kõik rikuvad kogu aeg rikuvad seadust, kõiki jälgitakse kõikjal või äkki ikkagi mitte?

"Kui riik tahab kõiki tegevusi jälgida, korrale kutsuda ja ideaalis ka enne rikkumist võimaliku rikkuja kinni panna, siis oleme liikumas hirmutavat teed pidi, kus kaovad paljud vabadused. See tooks kaasa ka vajaduse asutustele täiendava seadusliku mandaadi andmiseks," ütles Tammer.

Ta märkis, et finantsinspektsioonil on mandaat tegeleda eelkõige finantsjärelevalve subjektidega ehk nendega, kellele nad on väljastanud tegevusloa, ning konkreetsete tegevustega, mille osas esitatakse neile taotlus, et saada luba või õigus.

Autorendi teenust pakkuva Inclusion OÜ brändinimega Planet 42 asutasid 2017. aastal eestlased Eerik Oja ja Marten Orgna. Seitsme tegutsemisaasta jooksul kaasas firma sadadelt investoritelt kokku ligi 115 miljonit eurot. Juuli lõpus teatas firma, et peatab laenude tagasimaksmise.