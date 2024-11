Raik jõudis Stalnuhhiniga koalitsioonilepinguni

Fraktsiooni Respekt esindav Katri Raik (SDE) teatas, et on koos Mihhail Stalnuhhiniga (fraktsioon Narva) jõudnud Narvas koalitsioonilepinguni.

"Oleme täna jõudnud koalitsioonilepinguni," ütles Raik Stalnuhhiniga ühiselt peetud pressikonverentsil.

"Meie valisime oma partneri stabiilsuse järgi ja usaldusväärsuse järgi läbirääkimistel. Ma loodame, et järgmised 10 kuud on Narva linnavõim stabiilne," lausus Raik.

Stalnuhhin ütles, et koalitsioonileppele on andnud allkirja 19 linnavolinikku.

Sotsiaalküsimuste abilinnapeaks saab Marina Šurupova (fraktsioon Narva). Majandusküsimuste abilinnapead veel otsitakse, aga see koht kuulub Raiki fraktsioonile. Haridusküsimustega hakkab Katri Raik tegelema ise.

ERR-i korrespondent Jüri Nikolajev küsis Stalnuhhinilt, kas ta peab endiselt Eesti valitsuse liikmeid fašistideks. Stalnuhhin vastas, et linnajuhtimises kavatseb ta lähtuda riigi põhiseadusest ja seadusandlusest. Küll aga rõhutas ta, et tema vanuses inimene oma vaateid enam ei muuda ning Narva tanki teisaldamist peab ta endiselt sigaduseks.

"Arvan endiselt, et sigadus, mis siin teatud päevil tekitati, seda polnud vaja teha. Inimestega tulnuks rääkida, kellelgi oli vaja seda teha provokatiivsel kujul nii, et see oleks praegustele elanikele valus," sõnas ta.

"Me lihtsalt ei puutu neid küsimusi, mis jäävad väljapoole meie kompetentsi. Meie kompetentsi jäävad lasteaiad, teed jne," sõnas Stalnuhhin.

Nikolajev küsis Stalnuhhinilt ka tema suhtumist Venemaa sõjasse Ukrainas. "Miks te minult küsite, kas minust sõltub selles midagi. Ma olen sõja vastu," vastas Stalnuhhin.

Pressikonverentsi alustas Stalnuhhin kokkuvõttega läbirääkimistest vene keeles. Küsimustele vastasid Stalnuhhin ja Raik nii eesti kui ka vene keeles, ent enamiku ajast rääkisid Stalnuhhin ja Raik vene keeles. Kusjuures venekeelset teksti eesti keelde ei tõlgitud.

Stalnuhhin on varem öelnud, et Nõukogude sõduritele pühendatud mälestusmärkide mahavõtjad on natsid ja nimetanud eelmist, Kaja Kallase valitsust fašistlikuks. Oma seisukohtade tõttu visati ta Keskerakonnast 2022. aastal välja.

Katri Raik ütles, et Narva koalitsioonileppes eestikeelsele haridusele ülemineku kohta midagi kirjas ei ole. Ta rõhutas siiski, et riigis kokku lepitule Narva vastu töötama ei hakka, pidades oluliseks eestikeelsele haridusele ülemineku kvaliteeti.

Rääkides Eesti seadusandlusest eestikeelsele haridusele ülemineku kontekstis, nimetas Stalnuhhin Eesti vabariiki kogemata Eesti NSV-ks. Seepeale sekkus Katri Raik ja parandas Stalnuhhinit.

Stalnuhhin rääkis, et ta ei tahtnudki Narva koalitsiooni volikogu esimeheks minna, aga oli sundseisus. "Ma ei tahtnud siia tulla, see oli sundseis, mul polnud lihtsalt mingit valikut. Aga mul on seltsimehed, keda ma ei saa jätta," sõnas Stalnuhhin.

Narvas uue võimuliidu moodustamise kokkulepe sündis möödunud reedel ning uude liitu kuulub üheksa sotsiaaldemokraat Katri Raiki fraktsiooni Respekt liiget ja üksteist volinikku Mihhail Stalnuhhini fraktsioonist. Raikist saab taas Narva linnapea ja Stalnuhhinist volikogu esimees. Kokku on Narva volikogus 31 kohta.

Raik pidas võimuliidu moodustamiseks läbirääkimisi ka praeguse keskerakondlasest linnapea Jaan Tootsi ja Keskerakonna Narva piirkonna juhi, linnavolinik Aleksei Jevgrafoviga, kuid need kõnelused jooksid liiva.