Ka Itaalia põllumajandusminister ei ole nõus Mercosuri leppega

Itaalia põllumajandusminister ütles esmaspäeval, et seisab vastu kaubandusleppe ettepanekule Euroopa Liidu ja Lõuna-Ameerika riikide vahel selle praegusel kujul, nõudes, et põllupidajad Mercosuri ühenduses austaksid samu kohustusi nagu Euroopas. Leppele on teravalt vastu ka Prantsusmaa.

EL-i ja Mercosuri lepe selle praeguses vormis ei ole vastuvõetav," ütles Itaalia parempoolse peaministri Georgia Meloni lähedane liitlane Francesco Lollobrigida avalduses.

"Me peame tuvastama, et Mercosuri riigid austavad samu kohustusi, nagu me kehtestame meie põllupidajatele, mis puudutab tööliste õigusi ja keskkonda," ütles ta.

Itaalia peamised põllumajanduse ametiühingud seisid leppele vastu, kartes, et Lõuna-Ameerika import võib õõnestada Euroopa Liidu eri riikide põllumeeste sissetulekuid.

Prantsuse põllupidajad alustasid esmaspäeval uut protestilainet, millega seistakse vastu paktile. Pariis veab eest leppe heakskiitmisele vastuseisjate liikumist.

Samas Itaalia välisminister Antonio Tajani, kelle konservatiivne erakond Forza Italia on samuti Meloni võimuliidu liige, on andnud märku suuremast avatusest leppe suhtes.

"Need on äärmiselt keerukad läbirääkimised," ütles ta oktoobri alguses uudistekanalile CNN Brazil, ent sellele vaatamata väljendas lootust, et võimalik on jõuda leppeni, mis oleks kasulik mõlemale poolele.

Lepe looks Euroopa Liidu ja Mercosuri riikide – Argentina, Brasiilia, Paraguay ja Uruguay – näol maailma suurima vabakaubandustsooni.