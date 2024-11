Tarbimislaenude mahu kasv on tõstnud ka probleemsete laenude osakaalu

Tarbimislaenude maht on viimasel paaril aastal kiiresti kasvanud ja samal ajal on kasvanud ka probleemsete laenude osakaal. Pankade sõnul on probleemsete laenude osakaal siiski suhteliselt väike.

Laenukasv on Eestis olnud viie protsendi juures aastas, mis on selgelt kiirem kui euroalal tervikuna, selgub Eesti Panga statistikast. Samas on tarbimislaenud kasvanud viimasel paaril aastal ligikaudu 12 protsenti aastas. Kuna tegu on enamasti tagatiseta laenudega, ollakse ka nende tagasimaksmisega muretumad.

"Tarbimislaenude osas on viimastel aastatel küllaltki kiire kasv ja majanduslanguse tingimustes on üsna oodatav, et tarbimislaenude kvaliteet halveneb. Need on tagatiseta laenud reeglina. Kui eluasemelaenude puhul inimesed maksavad juba sellepärast korralikumalt, et nad ei taha oma eluasemest ilma jääda, siis tarbimislaenude puhul see langeb ära ja kui olukord muutub raskemaks, siis pigem jäädakse nende arvelt võlgu," selgitas Eesti Panga ökonomist Mari Tamm.

"Samas, tarbimislaenude üle 60 päeva osakaal alla kolme protsendi on jätkuvalt küllaltki väike ja me ei oota ka selle olulist tõusu ettevaates, kuivõrd majandus hakkab taastuma ja peredel hakkab ka paremini minema," lisas ta.

"Keerulistel aegadel just tarbimislaenud on need, millega satutakse raskustesse ehk seal probleeme on suhteliselt veidi enam, aga kokkuvõttes võib öelda, et liigselt me täna mures ei ole, et seal oleks suuri probleeme inimestel tekkinud," ütles Eesti Panga president Madis Müller.

Swedbankis on tarbimislaenude maht kasvanud eelkõige laenusumma suurenemise toel.

"Tarbimislaenude keskmine summa on aastavõrdluses kasvanud umbes kaheksa protsenti, mis näitab, et inflatsioon on omanud mõju. Kindlasti on mõju avaldanud ka järgmisest aastast jõustuv automaks, mis on finantseerimist tugevalt mõjutanud. Selles segmendis on kasv isegi üle 13 protsendi," rääkis Swedbanki väikefinantseerimise valdkonnajuht Reinhold Mutli.

Probleemsete laenude osakaal on Mutli sõnul suhteliselt väike. Sama kinnitab ka Coop Pank.

"Coop Pangal on viimastel aastatel tarbimislaenude maht isegi tagasihoidlikult kasvanud. Varasematel aastatel oli tarbimislaenude osakaal oluliselt suurem meie laenuportfellis. Kasv on tulnud meil pigem eluasemelaenudest ja ärilaenudest. Kui kvaliteedist rääkida, siis kvaliteet on meil läinud oluliselt paremaks pigem," ütles Coop Panga finantsjuht Paavo Truu.

Üldiselt on Eesti ettevõtted ja majapidamised oma makse- ja laenukohustustega Eesti Panga hinnangul väga hästi hakkama saanud ning probleemseid laene on vaid 0,4 protsenti kogu laenuportfellist.