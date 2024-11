Politico: parempopulistide mõju Brüsselis kasvab

Tavapäraselt on Euroopa Parlamendis valitseva koalitsiooni moodustanud Euroopa Rahvapartei (EPP), sotsiaaldemokraadid (S&D) ja liberaalne Uuenev Euroopa

Viimastel Euroopa Parlamendi valimistel olid edukamad aga parempoolsed parteid, kohti kaotasid vasakpoolsed ja liberaalsed erakonnad. Parlamendis jätkab suurima fraktsioonina parempoolne EPP ning tsentristlikel jõududel on endiselt enamus 720-liikmelises parlamendis.

Politico toob välja, et parempopulistliku partei Euroopa Konservatiivid ja Reformistid (ECR) tähtsus on nüüd siiski kasvanud.

Juba valimiskampaania ajal lubasid sotsiaaldemokraadid mitte toetada Ursula von der Leyeni (EPP) kandidatuuri Euroopa Komisjoni etteotsa, kui EPP ja ECR-i vahel hakkab toimuma koostöö.

EPP ja selle liidrid hoidsid aga enne valimisi ECR-i jaoks ust lahti. See võib viidata, et alates rändega seotud küsimustest kuni traditsiooniliste tööstusharude kaitsmiseni liigub EL parempoolse poliitika suunas.

Saksamaalt pärit EPP parlamendisaadik Peter Liese ütles esmaspäeval, et "meil on ka pärast neid valimisi kohustus tagada, et midagi muutuks".

Samal ajal kasvab maailmas geopoliitiline ebastabiilsus, hiljuti selgus veel, et Donald Trump läheb jaanuaris tagasi Valgesse Majja. Uue Euroopa Komisjoni ametisse astumise aeg on aga endiselt ebaselge.

Kolmapäeval saavad poliitikud taas suletud uste taga kokku, et otsustada siis mitme eurovolinikukandidaadi saatuse üle. Politico kirjutab, et Raffaele Fitto (ECR) ja Teresa Ribera määramine komisjoni etteotsa tekitab enim vaidlusi.

Fitto on Giorgia Meloni juhitava Itaalia parempopulistliku valitsuse esitatud Euroopa Komisjoni volinikukandidaat. Temast peaks saama komisjoni asepresident ning ta peaks hakkama vastutama ühtekuuluvuspoliitika ja reformide eest. See annaks talle kontrolli miljardite eurode ulatuses regionaaltoetuste jagamise üle. Meloni partei mängib ECR-i fraktsioonis ka esimest viiulit.

Liese ütles, et Fitto positsiooni osas lepiti kokku juba suvel toimunud Euroopa Ülemkogul. Sotsiaaldemokraadid, liberaalid ja rohelised aga tahavad, et Fitto jääks ilma asepresidendi tiitlist.

Seejärel jäi tule alla aga Hispaania sotsialist Ribera. Tema peaks hakkama vastutama puhta, õiglase ja konkurentsivõimelise rohelise ülemineku eest.

EPP tahab nüüd, et ta esineks kolmapäeval Hispaania parlamendis. Sealsed parempoolsed parteid ründavad tema tegevust, mis on seotud hiljuti Valencia piirkonda tabanud ohvriterohke üleujutusega. EPP samm vihastas aga sotsiaaldemokraate.

Politico toob veel välja, et veel viis aastat tagasi polnud mõeldav, et parempopulistide kandidaat saab omale nii võimsa ametikoha. EPP ja ECR-i kasvavast koostööst annab veel märku see, et nende eestvedamisel otsustas europarlament raadamismääruse rakendamise aasta võrra edasi lükata, et ettevõtetel oleks rohkem aega sellega kohaneda. Ka paremäärmuslikuks peetavad parteid toetasid seda plaani.

"Üha sagedamini näeme, kuidas Manfred Weberi juhitud EPP lükkab tagasi olemasoleva Euroopa-meelse koalitsiooni ja otsib liite poliitilise spektri paremäärmuse seast," ütles eelmisel nädalal Belgiast pärit eurosaadik (S&D) Kathleen Van Brempt.