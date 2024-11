Vahetunnis võõrast keelt kasutanud lapsed on pidanud selle pärast vabandama

Haridusministeeriumisse on aina rohkem pöördunud lapsevanemaid, kelle mure on see, et nende lastelt nõutakse koolis ka vahetunnis vaid eesti keeles kõnelemist. Koolide põhjendusel tehakse seda soovituslikult selleks, et laps oleks eestikeelses keskkonnas võimalikult palju.

Selle kohta, et lapsed peavad vahetunnis vaid eesti keelt rääkima, on haridus- ja teadusministeeriumile tulnud kaebusi nii Ida-Virumaalt kui ka Harjumaalt, ütles eestikeelsele õppele ülemineku juht Ingar Dubolazov. Tema sõnum on olnud lastevanematele selge.

"Me oleme soovitanud rääkida nii õpetajatega kui ka haridusasutuse juhtkonnaga. Kui see ei aita, tuleb pöörduda hoolekogu või ka koolipidaja poole. Oleme ka ise juhtkondadega ühendust võtnud, selgitanud olukorda. Kohati on olnud juhtumid mitte kõige lapsesõbralikumad. Näiteks on tulnud avalikuks juhtum, kus üks laps pidi vabandama selle eest, et ta oma emakeeles rääkis. Sellises olukorras peaks täiskasvanud ratsionaalselt juhtima neid olukordi ja reageerima. Jah, ministeerium reageerib otse, kui kuskilt kuuleme, võtame ühendust ning selgitame olukorda ja kui vaja, siis ka õiguspärasust," sõnas Dubolazov.

Jõhvi põhikooli direktor Liina Mihkelson ütles, et nende koolis on vahetunnis eesti keele rääkimine soovituslik. Direktor nentis, et õpetajad on juhtinud vahetunnis teist keelt rääkinud õpilaste tähelepanu sellele, et koolis võiks rääkida ka vahetunnis eesti keeles.

"Õpetajad suunavadki lapsi, aga sellest pole tulnud ühegi lapsega konflikti või probleemi. Õpetajad annavad nõu, et rääkige eesti keeles, aga me pole kunagi nõudnud seda. Keeleõppe puhul ju räägitaksegi, et üks asi on tunnis õppida, teine asi on suhtluskeel, et lastel oleks seda ka. Me oleme alati soovitanud, et võtke maksimum sellest, mida koolikeskkond pakub, et rääkige ka vahetunnis omavahel eesti keeles. Aga me pole kunagi seda nõudnud või teistes keeltes suhtlemist keelanud, meil on ka neid, kes räägivad vahetunnis omavahel inglise keeles," ütles Mihkelson.

Eesti keelt vahetunnikeelena kasutatakse ka Kohtla-Nõmme koolis. Kooli juht Mariliis Oder ütles, et kõikidele kooli astujatele antakse sellest teada.

"Igal aastal, kui meile uued õpilased tulevad, anname me vestluste käigus teada, et meil on eestikeelne keelekeskkond. Ehk lapsevanem teadlikult valib Kohtla-Nõmme kooli ja valibki selle sellepärast, et ta laps saaks hea eestikeelse hariduse ja hea eestikeelse tausta. Kui ma oma viie tööaasta peale mõtlen, siis on olnud üks kord, kui on keegi vihjanud, et võib ju rääkida vahetunnis igas keeles ja seda ei saa dikteerida. Aga kui ma sellele vanemale põhjendasin ära, miks see on meie jaoks oluline ja miks see on nii meil sätestatud, siis sinnapaika see vestlus jäi," sõnas Oder.

Haridusministeeriumi eestikeelsele õppele ülemineku juht Ingar Dubolazov juhtis tähelepanu, et lastelt kindlas keeles vahetunnis rääkimise nõudmine pole õiguspärane, sest seda keelab ÜRO laste õiguste konventsioon.