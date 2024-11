Gaetz loobus USA justiitsministriks kandideerimast

Donald Trumpi valik justiitsministri kohale, Gaetz loobus justiitsministri kandidatuurist pärast temaga seotud föderaalse seksikaubanduse uurimist, mis seadis kahtluse alla endise kongresmeni võime saada kinnitust riigi föderaalse õiguskaitseametniku ametikohale.

Florida vabariiklane Gaetz tegi neljapäeval sotsiaalmeedias avalduse.

"Kuigi hoog oli tugev, on selge, et minu kinnitus oli ebaõiglaselt häirimas Trumpi ja Vance'i üleminekut," ütles Gaetz avalduses. "Ei ole aega raisata tarbetult pikale veninud Washingtoni rüselusele, seega võtan oma nime justiitsministri ametikohale kandidatuurist tagasi."

I had excellent meetings with Senators yesterday. I appreciate their thoughtful feedback - and the incredible support of so many. While the momentum was strong, it is clear that my confirmation was unfairly becoming a distraction to the critical work of the Trump/Vance…