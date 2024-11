Reitingute erisaade: liberaalsemate venekeelsete valijate eelistus kõigub

Aivar Voog tõdes, et EKRE puhul on nende taastumine toimunud ERK-i arvelt.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna reiting on Voogi sõnul suvest saati tasapisi langenud ning venekeelsete valijate seas on toetus kukkunud lausa kaks korda. Kui suvel oli sotsidel venekeelsete valijate seas toetus 14 protsenti, siis praegu on see üheksa protsenti.

Anvar Samosti sõnul on põhiseaduse muutmise debatiga sotside toetus pihta saanud.

Voog nõustus Samostiga. Urmet Kook lisas, et küsitluse sisse jäi küll Narvas koalitsiooni ümber toimuv, aga see ilmselt reitingule veel mõju ei avaldanud.

Voogi sõnul jääb see kindlasti edaspidist mõjutama. Samost tõdes, et kindlasti on see suure mõjuga sotside eestikeelsetele valijatele. Ta rõhutas, et ka suurele osale venekeelsetele valijatele ei pruugi toimuv meeldida, näiteks ei pruugi neile meeldida Katri Raiki sõnumid, kus ta ütleb, et talle Mihhail Stalnuhhin ei meeldi, aga ma teen temaga ikkagi koalitsiooni.

Voog ütles, et Tallinnas elavatele venekeelsetele valijatele on valimisõiguse küsimus palju olulisem.

Samost aga märkis, et samas ei ole Mihhail Stalnuhhin tundmatu kuju ka Tallinna venekeelsetele valijatele.

Kook ütles, et Stalnuhhini puhul on huvitav, kas ta järgmisteks valimisteks paneb kokku valimisliidu, mis põhineb suuresti koostööl erakonnaga KOOS.

Samost tõi välja, et on üks kindel hulk venekeelseid valijaid, kes loksub erakondade vahel ringi.

Voog märkis, et need on liberaalsemate väärtustega venekeelsed valijad. "Neid on ühe kolmandiku proportsioonis, umbes 25 protsenti," ütles ta.

Voog ütles, et samas reeglina on venekeelne valija konservatiivsem ning osad neist on erakondade KOOS ja EKRE toetajad.

Samost küsis, mis peaks juhtuma, et venekeelsed valijad läheksid Keskerakonna taha tagasi. Voog ütles, et uus nägu Keskerakonnas, endine EKRE liige Jaak Madison venekeelseid valijaid ei tõmba.

Kook rõhutas, et Keskerakond ei saa ka ainult venekeelsele valijaskonnale panustada - kui eestikeelsete valijate protsent tõuseks viielt kümnele, siis oleks sellel toetusele suur mõju.

Rääkides Eesti 200 poliitiku, välisminister Margus Tsahkna mõttest Eesti 200 koostööst ja võimalikuks ühinemisest erakonnaga Parempoolsed, ütles Voog, et erakondade toetajate seas on mingi kattuvus olemas, aga see ühinemine matemaatiliselt toetust ei taga.

Voog lisas, et kindlasti oleks sellel ühinemise korral ka pettujaid. "Kui Parempoolsed ühineb maineprobleemidega erakonnaga, siis see võib tekitada pettumust erakonna liikmete seas," sõnas Voog.

Voog ütles, et Eesti 200 valijate teine ja kolmas valik on kas Reformierakond või Sotsiaaldemokraatlik Erakond ja alles siis tulevad Parempoolsed.

EKRE toetusest rääkides, ütles Kook, et EKRE on saanud mõõnast üle ja ERK on pildilt maas.

Kook tõi välja, et aasta tagasi novembris oli EKRE toetus 21 protsenti, praegu on 15 protsenti. "Aastases võrdluses on kõige rohkem muutunud EKRE toetus," sõnas Kook.

Samosti hinnangul algas EKRE reitingu langus juba enne Euroopa Parlamendi valimiste järel toimunud lõhenemist.

"Mul on teooria, et EKRE trend muutus seoses vihase vastuseisuga kõigele sellele, mis koalitsiooni poolt riigikokku tuli. See obstruktsiooni tuim ja vihane rakendamine," lausus Samost.

"Ma arvan, et nad on nüüd aru saanud, et see taktikaliselt ei olnud mõistlik," sõnas Samost.

Reformierakonnaga seoses leidis Kook, et nende reitingus olemuslikku muutust ei paista.

Voog ütles, et kui poleks olnud uusi maksutõuse, hinnatõusu ja majandusnäitajate halvenemist riigis, siis oleks ilmselt Reformierakonna toetus tõusnud. "Võib-olla Kristen Michal garanteeris teatud stabiilsuse, et ei toimunud ka langust ja toimusid sellised üksteist tasandavad protsessid," lausus Voog.

Samost ütles, et Michal suure murega teinud ootuste juhtimist, kuid viimastel nädalatel on muutunud intervjuudes siiski konkreetsemaks.

Samas on Samosti sõnul maksutõusude mõjud ja automaksu rakendumine alles ees. "Michal ja Reformierakond on mures. Samas nad on suures osas ka juba ühiskonna pahameele kätte saanud," lausus Samost.

Samost märkis, et Reformierakonda on hoidnud pildis Von Krahli Teatri suurlavastus "Kindlates kätes. Missa Reformierakonnast". "See võib olla erakonna reitingule positiivse mõjuga," sõnas Samost.

Kook pakkus aga, et teatrietenduse mõju avalikule arvamusele on nullilähedane, sest teatrietendust käib vaatamas võib-olla vaid mõni tuhat inimest.

Samost aga leidis, et kajastust toovad selle tuules meedias reformierakondlaste poolt antud intervjuud, kus nad sellest tükist räägivad. "Sellel on mõju olemas," ütles ta.