Pevkur arutas Kanada ametivennaga Balti riikide kaitsmist

"Kanada on Lätis paikneva NATO liitlasüksuse raamriik, kuid koostöö toimub ka laiemalt Balti riikides, näiteks osalevad Kanada sõjaväelased mitmetel Eestis ja Balti regioonis toimuvatel õppustel. Kanada küberväejuhatus on täiemahulise sõja algusest peale toetanud aktiivselt Ukrainat küberkaitse valdkonnas ja ka Eesti ning Kanada küberväejuhatustel on väga hea koostöö. Kanada liitumisprotsess Ukraina abistamiseks loodud IT-koalitsiooniga on käimas," ütles kaitseminister Pevkur.

Pevkur rõhutas kohtumisel, et lisaks Eesti enda panusele on raamriikidega koos vaja eelkõige tugevdada neid võimeid, mis loovad lisandväärtust riikide üleselt. "Eelkõige luure, analüüsi ja sihitamisvõimete arendamine, aga loomulikult ka süvalöögivõime ja ühisõppused on valdkonnad, kus meie koostööd Kanadaga saab tugevdada," lisas Pevkur.

Kaitseminister osales ka Ukraina võidu arutelul ning kohtus foorumi äärealal NATO sõjalise komitee juhi admiral Rob Baueri, Saksa asevälisminister Tobias Lindneri ja USA senaatori Mike Roundsiga.

Lisaks kohtus kaitseminister ka NATO DIANA (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic) direktori professor Deeph Chanaga, kellega arutelu keskendus innovatsioonikiirendite rollile uute ja murranguliste tehnoloogiate arendamisel, mis aitavad tugevdada alliansi kaitsevõimet.