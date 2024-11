Bauer kutsus NATO riike tõstma kaitsekulud kolme protsendi lähedale

"Üldine protsent, mis on vajalik uute kaitseplaanide elluviimiseks, on palju lähemal kolmele protsendile SKT-st kui kahele protsendile," ütles NATO sõjalise komitee esimees Rob Bauer Brüsselis.

"Ma eeldan, et uue (Donald) Trumpi administratsiooni ajal (USA-s) toimub palju intensiivsem arutelu selle üle, kui palju Euroopal ja Kanadal rohkem kulutada tuleb, ning see on tervislik ja põhjendatud arutelu," lisas Bauer, kes on Hollandi mereväe admiral.

NATO sõjaline komitee moodustavad NATO liikmesriikide kaitsejõudude juhid ning selle ülesandeks on nõustada alliansi tegevust määravaid poliitikuid ja tsiviilametnikke otsustamisel.