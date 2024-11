Le Pen ähvardas paisata Prantsusmaa valitsuskriisi

Le Pen ütles eelmisel nädalal, et Barnier' valitsuse eelarves kavandatud elektrimaksu tõstmine ületas tema partei jaoks "punase joone". Le Pen ütles esmaspäeval, et praegusel kujul hääletab tema kodupartei RN eelarvevastase umbusaldusavalduse poolt.

Le Pen rääkis, et nende kohtumisel kaitses Barnier oma eelarvet, mis sisaldab elektrimaksude tõstmist, vahendas Politico.

Barnier' valitsus astus ametisse septembris, kui ta jõudis tsentristlike ja konservatiivsete poliitikutega kokkuleppele võimuliidu moodustamiseks. Ta tahab vähendada Prantsusmaa eelarvepuudujääki ning kavatseb kärpida kulutusi ning tõsta makse.

Barnier on korduvalt hoiatanud, et tema arvates on riigi suurenev eelarvepuudujääk Prantsusmaa kõige pakilisem probleem, mis vajab viivitamatut lahendamist.

Prantsusmaa eelarvepuudujääk ulatub prognooside põhjal sel aastal 6,1 protsendini sisemajanduse koguproduktist. EL-i reeglid lubavad kuni kolme protsenti. Barnier lubas, et viib 2025. aastal puudujäägi 5 protsendini SKP-st.

Prantsuse parlament on samas killustunud, kuna viimaste valimiste järel tõusis 193 kohaga parlamendi suurimaks rühmaks vasakpopulistlik allianss Uus Rahvarinne (NFP). Macroni tsentristidel on 164 kohta ja Marine Le Peni juhitud parempopulistidel on 143 kohta. Enamuse saavutamiseks on vaja aga 289 kohta.

Macron keeldus peaministriks nimetamast juulis esikohale tõusnud Uue Rahvarinde (NFP) kandidaati. Macron pöördus hoopis Barnier' poole, kelle valitsuse püsimine sõltub nüüd Le Peni populistide vaikivast toetusest.

Uue Rahvarinde juhid on lubanud esitada umbusaldusavalduse, kui Barnier üritab eelarvet vastu võtta põhiseadusliku mehhanismi abil, mis võimaldab tal parlamendis hääletusest mööda minna. Kui RN hääletab vasakrinde ettepaneku poolt, siis kukub ka Prantsuse valitsus.