Tallinn plaanib vanad trollid oksjonil maha müüa

TLT teatas, et 38 ettevõtte kasutuses olnud Solaris Trollino trolli on sellest nädalast saadaval avalikul enampakkumisel.

38 müüki tulnud trolli on jaotatud pikkuse järgi kaheks osaks – 21 trolli on 12 meetri pikkused ja 17 trolli on 18-meetrised.

Erasikutele läheb müügiportaalis osta.ee müüki veel kolm trolli.

Müügipakkumises on kirjas, et pakkujal tuleb arvestada, et tegemist on kasutatud trollidega ning need on Tallinnas kasutusest maha võetud, kuna nende seisukord on halb ja et neid ei ole mõttekas enam remontida. Samuti et müüjal ei ole trollidele kaasa anda tehnilist dokumentatsiooni.

Trollide vastu tunnevad huvi eelkõige ettevõtted, mis omavad trolliparki, rääkis Tallinna Linnatranspordi juht Kaido Padar "Aktuaalsele kaamerale".

"38 trolli pakume ettevõtetele, kes tahaks neid ilusaid siniseid rataste peal olevaid trolle omada tulevikus," sõnas Padar. "Eks nende saatus on ju erinev. Siin on käinud ka kolmandatest riikidest ettevõtteid uudistamas juba. Väga paljud on öelnud seda, et tõenäoliselt nende tulevasel kodumaal, kui keegi peaks võitma, lähevad nad varuosadeks."

Padar märkis, et alates kolmapäevast on müügiportaalis osta.ee võimalik eraisikutel teha trollide ostuks pakkumisi.

"On ju tehtud autodest saunasid, on tehtud raamatukogu trammist. Võib-olla mõnel külaseltsil on täpselt sellist sinist trolli vaja kuskile küla keskele," rääkis Padar võimalustest, mida trolliga pihta hakata.

Trollide väärilist hinda ei osanud Padar täpsustada. "Hiljuti müüsime vanu tramme, ja trammi hinnad küündisid 3000 euroni. Vaatame, mis siis seekord trolli hinnaks pakutakse," ütles ta.

Kui TLT-lt trolle ära ei osteta, lähevad need vanarauaks, kuid Padar rõhutas, et huvi on olnud suur. "Kümmekond ettevõtet on juba huvi tundnud, siit ja sealtpoolt piiri," ütles ta.

Padar lisas, et kolm vana trolli jäävad Tallinnale alles.

Enampakkumuse esitamise tähtaeg on hiljemalt 9. detsembril.

TLT lisas, et plaanib uuel aastal soetada juurde gaasibusse ning aastaks 2026. on planeeritud pealinna sõitma juba moodsad trollibussid, mis on võimelised liikuma ka autonoomselt.