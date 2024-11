Jõustus relvarahu Iisraeli ja Hezbollah' vahel

Kell 4.00 alanud vaherahu peaks peatama sõja, mis on sundinud kümneid tuhandeid inimesi Iisraelis ja veel sadu tuhandeid Liibanonis oma kodudest lahkuma.

USA president Joe Biden teatas teisipäeval Iisraeli ja Liibanoni valitsuste nõustumisest relvarahu ettepanekuga. Biden ütles, et on rääkinud mõlema riigi peaministritega ja on rahul, et Lähis-Idas on rahu võimalik.

Leppe kohaselt peab Iisrael oma väed Liibanonist välja viima järgmise 60 päeva jooksul. Samal ajal paigutatakse Liibanoni valitsusväed Lõuna-Liibanoni ja Hezbollah' üksused liiguvad põhja poole.

USA tulevase presidendi Donald Trumpi meeskond kommenteeris uudisteagentuurile AFP, et Iraani toetatud rühmitused kiirustavad enne Trumpi ametisse astumist rahu sõlmima.

Hezbollah ja Iisrael jätkasid vaenutegevust ka relvarahu ettepaneku väljakuulutamise ja selle jõustumise vahelisel ajal.

Teisipäeva õhtul teatas Hezbollah', et tulistas mitu raketti Iisraeli põhjaossa. Hiljem teatas rühmitus droonide saatmisest Tel Avivis asuvate Iisraeli sõjaliste sihtmärkide pihta.

Kolmapäeval veidi pärast südaööd teatas Iisraeli relvajõudude araabia keelt kõnelev kõneisik Avichay Adraee sõnumirakenduses X Beiruti lõunapoolsete eeslinnade uutest evakueerimiskorraldustest. Vaid mõni hetk enne relvarahu algust teatasid teiste seas AFP ja BBC rünnakutest Dahieh' eeslinnale Beirutis.

CNN-i andmetel teatas Liibanoni tervishoiuministeerium teisipäeval, et Iisraeli rünnakutes sai Liibanonis surma vähemalt 25 inimest. Kokku teatas Iisraeli sõjavägi, et andis teisipäeval lööke enam kui 180 Hezbollah' sihtmärgile kogu Liibanonis. Teate kohaselt olid rünnakud suunatud muu hulgas relvaladude, juhtimiskeskuste ja raketiseadeldiste vastu.

Liibanoni tervishoiuministeeriumi andmetel on pärast Iisraeli ja Hezbollah' konflikti algust möödunud sügisel kogu Liibanonis surma saanud umbes 3800 inimest.