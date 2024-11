Läti ehitab Rail Balticu Riiast mööda

Läti transpordiministeerium on koostanud Rail Balticu projektiga jätkamise plaani, mis sisaldab suurt kokkuhoidu. Ministeeriumi raporti eelisjärjekorras on projekti esimene etapp, mis näeb kaherajalise asemel ühe rööpapaari ehitamist ja rongiliin läheb Riiga sisenemata Läti pealinnast mööda.

Valitsus andis heakskiidu ideele rajada Rail Balticu põhitrass Leedu piirist Eesti piirini Euroopale omase 1435-millimeetrise rööpmelaiusega. Suur osa Euroopast kasutab seda rööpmelaiust, Balti riikides on praegu kasutusel nn vene rööpmelaius 1520 millimeetrit.

Läti valitsus jõudis veel ka kokkuleppele, et Riia rahvusvahelistes jaamades (Riia pearaudteejaam ja Riia lennujaam) viiakse käimasolevad ehitustööd lõpule minimaalses ulatuses. See on vajalik, et mõlemad jaamad saaksid kasutada olemasolevaid reisironge, mis sõidavad tsaariaegsel rööpmelaiusel (1520 millimeetrit).

See tähendab, et lähiaastate jooksul Rail Balticu kiirrongid Riiga ei jõua. Reisijad saavad Riia rahvusvahelistest jaamadest sõita Rail Balticu liinile olemasolevate rongidega.