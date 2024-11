Tallinna Kesklinna vanem kitšimaigulisest jõuluturust: klient paneb asja paika

Tallinna jõuluturu korraldamise hankeid on aastaid võitnud 5+ Capital ning ka jõuluturg ise on püsinud muutumatuna, pakkudes mõneti suveniiripoodidega sarnast kaubavalikut. Kesklinna vanema Sander Andla sõnul paneb asja paika turumajanduse loogika ehk see, et turule jätkuks külastajaid.

Tallinna jõuluturgu on palju aastaid korraldanud osaühing 5+ Capital, Õismäe tee korterisse registreeritud ettevõtte, mille omanikuks on avalikkusele tundmatu Igor Semjonov.

Jõuluturul avanev pilt on samuti aasta-aastalt üsna muutumatuna püsinud: lettidelt leiab verivorsti, maiustuste ja glögi kõrval merevaigust ehteid, suveniire ja karvamütse ning müügikohtade sildid ja kogu üldine esteetika meenutab oma kitšilikkuses kohati suveniiripoodi.

ERR uuris Tallinna Kesklinna vanemalt Sander Andlalt, kas linn on jõuluturuga rahul ning kas tulevikus on plaanis selle kontseptsiooni uuendada ja tänapäevasemaks muuta.

Andla ütles, et jõuluturu korraldamine on seda korraldava ettevõtte risk ja vastutus ehk sealt leiab kindlasti igasugu kaupu.

Tallinna jõuluturg keskpäeval Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

"Ühelt poolt paneb selle paika lihtne turumajanduse loogika: korraldama peab nii, et oleks ka käijaid. Kui inimesed leiavad, et nad seda ei taha, siis ei ole ka ettevõtjal tulu," rääkis ta.

Pärast tänavuse jõuluturu lõppemist plaanib linnavõim Andla kinnitusel turgu korraldava ettevõttega kindlasti seda kogemust arutada, kuna hange, mille 5+ Capital mullu võitis, tehti kolmeks aastaks ehk sama ettevõte korraldab jõuluturgu veel ka 2025. aastal. Seega pole suuremaid muutusi jõuluturul ilmselt ka järgmisel aastal oodata.

"Kindlasti arutame selle aasta kogemust, käime üle, kuidas on külastatavus, mis on hästi ja mis võiks olla paremini, tagasisidet kindlasti anname. Soov on ju alati teha paremini," lausus Andla.

Küsimusele, kuidas on ühel ettevõttel õnnestunud nii paljude aastate vältel jõuluturu korraldamise hange võita, ei osanud Kesklinna vanem vastata.

"See on hea küsimus," tõdes ta. "Hanke puhul on nii, et 2023. aasta hankes valiti välja soodsaim pakkuja – kes pakub kõrgeimat üürihinda, võidab. Kuidas neil on õnnestunud seda üürihinda pakkuda, ma ei tea, aga mulle meeldiks, kui konkurents oleks suurem, varasemalt pole konkurents liiga elav olnud."

Merevaigust ehted Tallinna jõuluturul. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

Andla lisas, et tulevikuks on mõtlemisainet, sest kindlasti tahaks ta näha jõuluturu korraldamiseks suuremat konkurentsi. Ka jõuluturu kontseptsiooni peale tuleks aegsasti mõtlema hakata. Siiski paneb asjad tema sõnul paika tagasiside ja praegu on näha, et rahvast käib jõuluturul üsna palju.

5+ Capital OÜ alustas tegevust 2009. aasta aprillis ja märkis oma esimeses majandusaasta aruandes tegevuseks linnarajatiste rentimise.

Eelmisel aastal oli ettevõtte käive ligi 769 000 eurot ja kasumit teeniti üle 269 000 euro. Aruande kohaselt ei olnud neil ühtki töötajat ja töötasusid ei makstud. Tänavuseks aastaks seadis 5+ Capital plaani jätkata senist tegevust.

2022. aastal oli ettevõtte käive ligi 423 000 eurot ja kasumisse jäädi 89 000 euroga. Toonagi ei olnud ettevõttel ühtki töötajat, mistõttu puudusid ka palgakulud.

2020. ja 2021. aastal mõjutas jõuluturu tegevust koroonaviiruse levik ning toona jäi 5+ Capital kahjumisse. Ka aruandes tõi ettevõte põhjuseks koroonaviiruse puhangu, mis häiris mõlemal majandusaastal nii ettevõtlust kui ka majandustegevust. Suurim oli kahjum aastal 2020, mil see küündis 290 000 euroni.