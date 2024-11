Kohviubade hind kerkis pea 50 aasta kõrgeimale tasemele

Kohviubade futuuride hinnad tõusid 47 aasta kõrgeimale tasemele. Hinnatõusu seostatakse nii ülemaailmse pakkumise vähenemise kui ka ebakindlusega EL-i raadamismääruse ees, kirjutab The Financial Times .

Kõrgema kvaliteediga araabika ube jälgivad futuurid tõusid New Yorgis kolmapäeval 4,7 protsenti ehk 3,23 dollarini naela (454 grammi) kohta, mis on kõrgeim tase alates 1977. aastast, mil hind küündis 3,38 dollarini. Sel aastal on araabika kohviubade hind tõusnud enam kui 70 protsenti.

Lahustuvas kohvis kasutatavate odavamate robusta ubade Londoni futuurid tõusid kolmapäeval 7,7 protsenti, jõudes 5507 dollarini tonni kohta. Võrreldes aasta algusega on hind peaaegu kahekordistunud.

Kauplejad ütlesid, et tõus on seotud kaubanduslike ostjatega, kes tahavad kindlustada tarneid enne tõenäolist eesootavat defitsiiti. Samuti tekitab ostjates ebakindlust uus EL-i raadamismäärus, mis keelab raadatud maa kasutamise põllumajanduslikul eesmärgil.

"Ma pole kunagi varem midagi sellist näinud," ütles finantsfirma Stonex-i töötaja Tomas Araujo. "See ei lahene sel aastal ja seepärast on kaubanduslik ostja liikunud paanikarežiimile."

Ilmastikuolud Brasiilias on tekitanud ootuse, et maailma suurima araabikatootja toodang langeb järgmisel hooajal, mille tõttu vähenevad ülemaailmsed tarned. Augustis ja septembris tabas riiki viimase 70 aasta suurim põud, millele järgnesid oktoobris tugevad vihmad.

See järgneb omakorda kolmele järjestikusele robusta ubade tarnete defitsiidiaastale, mille tingis halb ilm Vietnamis. Vietnam on maailma suurim robustat tootev riik.

Araujo lisas, et Brasiilia 2025–2026 araabika ubade saak jääb ilmselt alla ootuste. Kohvitööstus aga panustas just selle perioodi saagile, lootuses, et turul tekib tootmise ülejääk.

Kohviubade hangete kiiret tõusu on süvendanud Euroopa importijad, kes ostvad ube sel aastal tavapärasest varem, kuna nad tunnevad ebakindlust seoses uue EL-i raadamismäärusega, mis nõuab neilt tõendamist, et imporditavad kohvioad ei ole toodetud raadatud maal.

Euroopa Parlament otsustas raadamismääruse rakendamise aasta võrra edasi lükata, et ettevõtetel oleks rohkem aega sellega kohaneda. Samuti otsustas europarlament määrust leebemaks muuta, mis tähendab, et määrus läheb uuesti arutelule ning kokkulepe on tõenäoline alles detsembri keskpaigas. Kauplejad aga kardavad, et määruse rakendamise edasilükkamine ei pruugi aasta lõpuks jõustuda.

Kuna Euroopa kaubanduslikud kohviostjad kiirustavad järgmiseks aastaks varusid ostma, on turule tulnud ka USA ostjad, et tagada, et nad ei kaotaks hinnapakkumisel, ütles Araujo.

USA ostjad reageerivad ka presidendiks valitud Donald Trumpi lubadusele kehtestada jaanuaris ametisse astudes imporditariifid mitmetele kaupadele, ütles Rabobanki põllumajandustoorme turgude uuringute juht Carlos Mera.

"Kui olete kaubanduslik kohviostja ja usute, et kohvile kehtestatakse tollimaksud, proovige kohe importida, sest muidu maksate tariife hiljem," ütles Mera ja lisas, et umbes 23 protsenti maailma ekspordist läheb USA-sse.

Tarbijad, kes juba seisavad silmitsi kõrgemate kohvihindadega, peaksid valmis olema ka edasiseks tõusuks, ütles Mera. "Hinnatõus, mida tarbija viimasel ajal näinud on, ei tulene mitte praegusest, vaid eelmisest hinnarallist," ütles ta, viidates robusta ubade hinnatõusule selle aasta alguses.