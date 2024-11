Autoostjad võtsid oktoobris automaksu ootuses rekordmahus liisinguid

Tulevast aastast kehtima hakkava automaksuga ootuses liisiti oktoobrikuus Eestis sõiduautosid 48 miljoni euro eest, mis on ajaloo suurim majapidamistele väljastatud autoliisingu maht.

Septembriga võrreldes kerkis liisingumaht pea 27 protsenti ja möödunud aasta oktoobriga võrreldes suisa 76 protsenti, selgub Eesti Panga andmetest.

"Suuresti on selle taga olnud järgmisest aastast kehtima hakkava automaksu ootus, kuid liisingute võtmist on toetanud ka näiteks nominaalpalga kasv," ütles Eesti Panga ökonomist Gaili Grüning.

Autoliisingu keskmine intressimäär oli oktoobris 4,5 protsenti, langedes kuuga 0,28 ja aastaga 1,17 protsendipunkti.

Grüning märkis, et aasta alguses on autoliisingu turul oodata vaiksemaid kuid. "Tavapäraselt on kevadkuud taas aktiivsemad ning talvel vähemaks jäänud autoliisingute arvu suurenemist võiks oodata ka sel kevadel. Tase aga sõltub mitmetest asjaoludest, sealhulgas ka üldisest majanduse käekäigust," rääkis ta.

Eluasemelaene väljastati tänavu kolmandas kvartalis 4488. Keskmise hüpoteegiga tagatud eluasemelaenu suurus oli 130 454 eurot ehk 11 700 eurot enam kui aasta varem samal ajal. Eluasemelaenu keskmine pikkus oli 26 ja pool aastat ehk ligi viis kuud enam kui mullu samal ajal.

Oktoobris oli pankades 31 miljardit eurot hoiuseid, septembriga võrreldes kasvas hoiuste maht 221 miljoni euro võrra. Möödunud aasta oktoobriga võrreldes kasvas hoiuste maht 2,6 miljardi euro võrra.

Residentidest majapidamiste ja ettevõtete tähtajalised hoiused kasvasid aastaga 29 protsenti, kokku oli neid oktoobris 7,7 miljardit eurot.

Tähtajaliste hoiuste keskmine intressimäär oli oktoobris 3,38 protsenti, septembris 3,54 protsenti ja eelmisel aastal samal ajal 4,06 protsenti.