Kõlvart lubas Narvas Tootsi vastu hääletavad liikmed erakonnast välja heita

"Keskerakonna põhikirja alusel, need, kes hääletavad Keskerakonna linnapea umbusalduse poolt, ei ole alates sellest hetkest keskerakondlased," ütles Kõlvart ERR-ile.

"Kahjuks Narva puhul siin ei ole midagi uut, et alati on olnud inimesi, kelle jaoks erakond on olnud nagu kaubamärk, mida kasutati ära ja siis täna on hea võimalus näha, kes on päriselt erakonnaga ja erakonna liige ja kelle jaoks on ainult lipp, mida vajadusel saab välje visata," kommenteeris Kõlvart.

Kõlvarti sõnul arutab erakonna juhatus Tootsi vastu hääletanud erakonna liikmete küsimust ilmselt järgmisel nädalal.

Mihhail Stalnuhhini fraktsiooniga Narva 2.0 on ühinenud Keskerakonda kuuluvad Tatjana Stolfat, Jekaterina Golubtsova, Jelena Kavrus, Viktoria Lutus, Jelena Pahhomova. Eeldatavalt peaksid nad hääletama laupäeval Jaan Tootsi umbusaldamise poolt.

Samal volikogu istungil on kavas valida ka uus linnapea, kelleks uue Katri Raiki fraktsiooni Respekt ja Mihhail Stalnuhhini fraktsiooni Narva 2.0 koalitsiooni plaanide kohaselt saab Katri Raik (SDE).