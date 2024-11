Politsei võib Lihula monumendi koopia hävitada

"Kivile ei ole keegi seni järgi tulnud. Juhul kui selle omanik välja ei ilmu, toimime sellega nagu ka teiste vallasasjadega. See tähendab, et korrakaitseseaduse alusel korraldame selle hävitamise," sõnas PPA pressiesindaja Leana Loide.

Kuna korrakaitseseaduse kohaselt hoiab politsei vallasasja ühe aasta, siis saaks kuju hävitamine toimuda järgmise aasta augustis-septembris.

Loide rõhutas, et praeguseks pole politsei veel ühtegi otsust vastu võtnud, sest aasta kuju äravõtmisest pole möödunud ja eelkõige soovib politsei kuju siiski tagastada. Tagastamissoov on ka põhjuseks, miks ei saa PPA sammast oksjonil müüa, sest seal müüakse konfiskeeritud vara.

Samas võib kuju endale saada mõni mäluasutus.

"Kui sellel on väärtus, on võimalik anda see ka näiteks mõnele muuseumile," sõnas Loide.

Politsei konfiskeeris 31. augustil Lihula monumendi koopia korrakaitseseaduse alusel, et hoida ära võimalikke konflikte ja õigusrikkumisi.

Lihula monumendi koopia plaaniti auto kastis viia Lihulas toimuvale kunagise monumendi mahavõtmise 20. aastapäeva tähistamisüritusele.

Peale konfiskeerimist tellis PPA kaks eksperthinnagut, et tuvastada kivi ideoloogiline olemus. Ekspertarvamustest ilmnes kivi omanikuga täpsustamist vajavaid nüansse, kuid kuna seni pole kivi keegi omaks tunnistanud, pole politsei lugenud hinnanguid täielikuks ega neis sisalduvaid hinnanguid ka täiel määral avalikkusega jaganud.

Kuigi politsei on aktiivselt omanikku otsinud, pole teda ligi kolme kuu jooksul leida õnnestunud.